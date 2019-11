Arrivano le risorse per l’impianto irriguo di Pescina, il vicesindaco Iulianella: nuovo punto di partenza

Pescina. Approvato pochi istanti fa lo stanziamento di 100mila euro per la realizzazione delle opere necessarie alla pulizia del bacino posto a monte dell’opera di presa sul fiume Giovenco e all’ammodernamento dell’impianto irriguo di Pescina. “Una notizia che accogliamo con estremo piacere”, sottolinea il vicesindaco di Pescina, Tiziano Iulianella, “questo rappresenta un successo per tutto il territorio e, soprattutto, per il comparto agricolo che finalmente potrà contare, al termine dei lavori, su una rete maggiormente efficiente e in grado di poter garantire un servizio più rispondente alle esigenze degli agricoltori”.

“Inoltre”, precisa il vicesindaco, “siamo convinti che la pulizia del fondale del bacino sul fiume Giovenco creerà condizioni maggiormente attrattive per i tanti amanti di pesca sportiva, con un possibile rilancio del turismo sportivo, anche attraverso il prezioso lavoro delle associazioni operanti sul territorio che da anni hanno in cura il nostro fiume”. “Ovviamente l’approvazione della Legge non costituisce il traguardo raggiunto”, precisa Iulianella, “ma solo un nuovo punto di partenza. Seguiremo pertanto con attenzione tutte le fasi che porteranno alla cantierizzazione dell’opera, pronti a prestare, come sempre, la nostra leale collaborazione istituzionale al Consorzio di Bonifica, con la speranza che si possano terminare i lavori prima dell’avvio della prossima stagione agricola”.

“Desideriamo pubblicamente esprimere un sentito ringraziamento all’intero Consiglio regionale per aver accolto le richieste provenienti da questa amministrazione comunale”, conclude Tiziano Iulianella, “ma soprattutto ci sia consentito un pubblico plauso al primo firmatario, Silvio Paolucci, che in tempi celeri ha meritoriamente tradotto in norma le nostre richieste, e il consigliere Quaglieri per aver accompagnato l’iniziativa”.