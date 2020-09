Arrivano le prime giunte nei comuni della Marsica, partito il toto assessore

Pescina. Arrivano le prime giunte e si insediano i consigli comunali nella Marsica. A distanza di una settimana dalla chiusura delle urne nei vari comuni chiamati a rinnovare le assise civiche è già tempo di mettersi al lavoro. Mirko Zauri, neo primo cittadino di Pescina, è alle prese con la composizione dell’esecutivo. Impegnato negli ultimi giorni con l’apertura delle scuole Zauri non ha fatto mistero di volere al suo fianco Luigi Soricone, ex assessore, tra i più votati. Si ipotizza anche la presenza dell’ex sindaco Vincenzo Parisse che con la sua esperienza potrà essere un valido aiuto per il neo sindaco.

Sarà pronta nei prossimi giorni la giunta comunale di Carsoli. Il sindaco Velia Nazzarro non potrà non tenere conto del risultato elettorale per la composizione dell’esecutivo. Gianpaolo Lugini, mister preferenze, sarà sicuramente al suo fianco come vice. Non è escluso che l’accordo siglato sul fotofinish tra i due avesse come clausola proprio una poltrona in giunta rafforzata poi dal risultato elettorale. La Nazzarro non farà e a meno dell’ex presidente del consiglio Lorenza Muzi, che ha ottenuto ottimi risultati alle urne e potrebbe ricoprire il ruolo di assessore.

Dovrebbe tenersi entro i primi giorni d’ottobre il primo consiglio di Magliano de’ Marsi. Il primo cittadino, Pasqualino Di Cristofano, dopo essersi incontrato con tutta la sua squadra sta incontrando singolarmente i suoi per iniziare a costruire la giunta dove non mancherà Domenico Cucchiarelli, già vice sindaco. Anche Di Cristofano si è preso cura in questi giorni delle scuole in risposta alle esigenze delle famiglie e dei docenti.