Arrivano le offerte per lavorare alla pari in Cina come insegnante di inglese. Ecco tutte le informazioni

Hai tra i 19 e i 33 anni e ti piacerebbe lavorare come ragazza/o alla pari in Cina? Da oggi l’associazione EME – European Mobility and Education ti da questa possibilità. Non preoccuparti, non avrai bisogno di saper parlare il cinese, ti basterà avere un buon livello di inglese.

Si offre vitto, alloggio, lezioni gratuite di cinese mandarino, pocket money mensile e rimborso delle spese di viaggio. In cambio dovrai vivere con la famiglia cinese che ti ospiterà e insegnare inglese ai bambini.

I progetti sono di durata variabile e quindi anche le date di partenza.

Per candidarsi e per maggiori informazioni: info@emeducation.eu