Arrivano le feste…e tu che regalo sei?

Quello dei regali natalizi è un appuntamento che può destare ansia. Il rischio di cadere nella banalità o nel superfluo è dietro l’angolo. Abbiamo chiesto agli amici di MeFu/Go – il Mercato Futuristico del Gusto di Avezzano, esperti di regalistica per eccellenza, qualche suggerimento. Qui di seguito trovate qualche proposta sfiziosa, ma il consiglio, come sempre, è quello di passarli a trovare nel punto vendita di Via Copernico, all’ex Palaghiaccio.

Proposta n°1 – Per gli amanti dei distillati e delle grappe in particolare

“Un’idea regalo che ci sentiamo sempre di suggerire è un grande classico del genere: una confezione con una delle selezioni della rinomata distilleria Piemontese Berta. Per dare un tocco in più di originalità, ma sempre restando in tema, abbineremo il panettone al cioccolato e grappa Bric del Gajan, un lievitato dal cuore morbido in cui si incontrano gocce di cioccolato fondente e gelatina di una grappa invecchiata prodotta da vinacce di uve Moscato. In alternativa, potremmo inserire i pregiati Amaretti di Mombaruzzo, che tanto piacevano ai reali di casa Savoia già nel XVIII secolo, accompagnati magari da una bottiglia di Grappa “oltre il Vallo”, che ha la particolarità di essere affinata in botti di whisky scozzese single malt, tutti prodotti di Berta, naturalmente!”.

Proposta n°2 – Per gli amanti della mixology e di gin in particolare

“Una bottiglia del pregiato Gin Portoghese Adamus abbinata ad una panettone profumato con lo stesso gin, magari accompagnati con delle toniche Premium Cortese (per un favoloso gin tonic fai da te). Adamus è un gin premium creato artigianalmente in Portogallo, realizzato con 18 botaniche selezionate. Questo è l’unico gin nel quale uno degli estratti è la varietà d’uva da vino di Bairrada, una piccola regione del Portogallo, che gli conferisce un sapore delicato e fruttato. La sua speciale bottiglia mostra anch’essa un elemento caratteristico del Portogallo, il sughero, enfatizzandone la naturalezza e conferendogli un aspetto unico“.

Proposta n°3 – Per gli amanti di sapori italiani raffinati

“Panettone Quacquarini con Frutti di Bosco alla Vernaccia di Serrapretona Docg abbinato con delle Ciambelline, sempre alla Vernaccia di Serrapretona, accompagnati da un passito Rosso di Sagrantino di Montefalco dell’azienda umbra Signae. La denominazione Vernaccia di Serrapetrona DOCG è riservata al vino spumante ottenuto da uve del vitigno Vernaccia nera per almeno l’85%, insieme ad un saldo che può essere composto da altri vitigni a bacca rossa accettati nelle Marche. Si caratterizza per profumi che danno evidenti sensazioni di frutta rossa molto matura, confetture, fiori rossi appassiti e spezie. Uno spumante davvero originale. Il passito di Sagrantino è invece di una golosità e potenza unica: da provare! “.

Proposta n°4 – Per gli amanti di sapori italiani raffinati

“Un’idea originale potrebbe essere una combinazione composta dal famoso panettone toscano della pasticceria Bonci, il “panbriacone”, con delle Ferratelle alla Genziana accompagnate sempre da una Genziana Artigianale elevata 24 mesi in Barrique del piccolo Liquorificio Abruzzese 7579. Il primo è dolce nel sapore e “forte” di gusto grazie alla sua anima liquorosa; la genziana è un “must” in tutte le case abruzzesi e quella che vi proponiamo è ricca e sfaccettata, grazie ai sentori che gli conferisce il passaggio in legno“.

Proposta n°5 – Per coloro che non si accontentano…

“Il regalo giusto potrebbe essere il panettone del rinomato pasticcere abruzzese Ferretti con mela cannella e calvados, un trionfo di profumi e di sapori che vi lascerà senza fiato! In abbinamento un raffinato Torrone Iberico con zafferano de la Mancha, insieme ad un equilibratissimo Moscato d’Asti di Marrone. Il moscato è uno spumante dolce troppo sottovalutato: la sua facilità di beva, quando unita ad una materia prima di qualità e ben trattata, lo rendono perfetto per ogni dolce natalizio“.

Proposta n°6 – Per gli amanti di bollicine raffinate ma non scontate

“Qui giochiamo in casa e proponiamo gli spumanti dell’abruzzese Fausto Zazzara. In versione Bianco Brut – Rosè – Pas Dosè, tutti con 24 mesi di permanenza sui lieviti, costituiscono un trittico di bollicine d’autore originali e raffinate. Zazzara è un artigiano del vino serio e appassionato: ogni fase del processo di produzione, anche quello dell’etichettatura, è curato rigorosamente a mano, per un prodotto “sartoriale” che soddisferà anche i bevitori più esigenti“.

Proposta n°7 – Per gli appassionati di vini

“Doppia proposta: una cassetta in legno dell’azienda Abruzzese Diubaldo, dal packaging ricercato ed originalissimo, con etichette di stoffa a ricordare il passato nell’industria tessile della proprietà: il Montepulciano Zauott (affinamento 24 mesi in Barrique). il Cerasuolo d’Abruzzo Scappatello e il Pecorino Parè, per un tris di autoctoni che parlano tutto abruzzese. In alternativa, per chi davvero vuole il meglio, una cassetta in legno Mefugo Reserve & Selection con 3 bottiglie di vino ultraspeciali: un Barbaresco Gaja, un Vermentino Capichera Satigaini, un Bolgheri Superiore Ornellaia: tre nomi che non hanno bisogno di presentazioni e che da sempre rappresentano il top del buon bere italiano“.