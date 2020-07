Arrivano incentivi alle imprese agricole abruzzesi, ecco il bando e come fare domanda

Avezzano. Il direttore regionale dell’Inail Abruzzo, Nicola Negri, informa che sulla Gazzetta Ufficiale numero 168 del 6 luglio 2020, è stato pubblicato il Bando Isi Agricoltura 2019-2020, con il quale l’Inail rende disponibili a livello nazionale finanziamenti per 65 milioni di euro a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza delle imprese operanti nel settore agricolo.

I destinatari dei finanziamenti sono le microimprese e le piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, come individuati dalla legge 208/2015. “I progetti ammessi al finanziamento”, sottolinea Negri, “sono finalizzati all’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o di macchine agricole e forestali e l’obiettivo del Bando è l’abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale delle aziende agricole”.

Le risorse finanziarie stanziate per l’Abruzzo ammontano a 1 milione 704mila e 946 euro così distribuite: 1.054.732,00 di euro destinato all’Asse di finanziamento riservato alla generalità delle impese agricole e 650.214,00 euro all’Asse di finanziamento riservato ai giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria.

Le imprese possono presentare una sola domanda e per un solo asse di finanziamento. Il contributo erogato, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell’Iva nella misura del 40% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla generalità delle imprese agricole e 50% per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 60mila euro, il finanziamento minimo è di mille euro. Sul sito www.inail.it, nella sezione Prevenzione e sicurezza – Incentivi alle imprese, è possibile consultare e scaricare il bando regionale Abruzzo, i moduli di domanda per la compilazione on line, il manuale per l’utilizzo della procedura on-line e le istruzioni per l’accesso.

“È possibile compilare le domande nel periodo compreso dal 15 luglio 2020 al 24 settembre 2020”, conclude il direttore regionale dell’Inail Nicola Negri, “per tutte le informazioni necessarie si può fare riferimento alle Direzioni Territoriali Inail del territorio abruzzese”.