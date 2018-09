Arrivano i The Kolors ad Avezzano, Di Stefano: evento dell’estate. Concerto riservato solo a 5mila persone

Avezzano. Si è svolta questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Avezzano, la conferenza stampa su uno degli ultimi appuntamenti dell’estate avezzanese con il concerto dei The Kolors a piazza Risorgimento. Presenti gli sponsor dell’evento: Maria Di Marco della “Codimar” grandi opere per il futuro, Gianluca Savina, il geometra Antonio Forte, rappresentante della “Covar” costruzioni , Angelo Massimiani rappresentante dell'”ANESIS” centro riabilitazione di Avezzano e Andrea Vignoli, in rappresentanza delGlobo.

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte dell’assessore alla Cultura, Pierluigi Di Stefano, che ha dichiarato come il concerto dei The Kolors sia motivo di orgoglio ma anche di etica.

“Una band che fa parte del panorama musicale italiano e affermatissima tra i giovani. Reduci dal successo della vittoria di Amici di Maria De Filippi e dall’ultimo Festival di Sanremo, i The Kolors animeranno la nuova piazza di Avezzano e i tanti giovani che verranno ad ascoltarli”.

“Non sarà l’ultimo appuntamento estivo previsto per l’estate avezzanese, però siamo soddisfatti della macchina operativa e dell’arrivo della band qui ad Avezzano. Stash, il frontman della band, è motivo di etica e rispetto per tanti giovani: non a caso è stato testimone di un’aggressione perché ha voluto difendere una donna che stava per essere maltrattata da un uomo. Da quel giorno Stash è diventato il paladino della lotta alla violenza contro le donne”, continua Di Stefano.

“Rinnovo il mio ringraziamento agli sponsor, per un evento che crea quello che auspichiamo, ossia rendere tutta la città coinvolta negli eventi. Si conclude degnamente l’estate 2018, in un’estate che ha soddisfatto i bisogni di tutti quanti. Musica, cinema e teatro di qualità. Creiamo con questo concerto il grande evento che porterà tanta gente da fuori Avezzano”, conclude l’assessore.

Sicurezza e grandi eventi: questi i due punti principali discussi durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Leonardo Casciere, assessore alla Sicurezza, ha illustrato i punti del piano sicurezza attivato i vista dell’evento di sabato: solo 5000 gli ingressi previsti in piazza, controlli rigorosi e 40 posti per i disabili.

L’ingresso è previsto dalle ore 19.00 per favorire i controlli con i metal detector. “Salvaguardia del bene del cittadino e dell’ordine pubblico”, queste le parole dell’assessore Casciere, “la macchina del Comune ha funzionato in maniera perfetta: bloccheremo tutta la zona partendo da via Bagnoli a via Garibaldi, scendendo a via Battisti. Il centro sarà chiuso, ci saranno 20 camion con operatori addetti alla sicurezza sia in ingresso che in uscita della piazza. Saranno due gli ingressi principali: via Marconi incrocio via Corradini e via Cataldi con incrocio a via Amendola”.

“Ringrazio Alessandro D’Amato della Misericordia per averci fornito 5 autoambulanze con 20 uomini provvisti di sistemi di primo intervento e 5 defibrillatori”, conclude Casciere.