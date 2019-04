Arrivano i parcometri a Celano, strisce blu nel centro storico. Santilli: tariffe tra le più basse d’Abruzzo

Celano. Con un comunicato sul suo profilo Facebook, il sindaco Settimio Santilli annuncia l’installazione di 11 nuovi parchimetri nel centro storico di Celano, completamente nuovi e rispondenti all’attuale normativa.

La particolarità dei nuovi supporti, come precisa nell’interessa dei concittadini, sta nel fatto che dovranno essere selezionati manualmente i minuti di sosta desiderati, dopodichè andranno inserite le monete e digitato il pulsante verde per l’emissione dello scontrino.

Inoltre, come da normativa, presto sarà attivo il servizio di pagamento tramite carta di credito/bancomat.

Le tariffe, come tiene a precisare tra le più basse d’Abruzzo, partono da un minimo di 20 centesimi per 15 minuti di sosta, a 50 centesimi per 1 ora.

Le zone blu saranno a pagamento, ad esclusione dei giorni festivi, tutti i giorni dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00.

Per dovizia di dettagli, queste saranno le vie interessate dai nuovi parcometri:

via Oreste Rannelletti;

via Pasquale Santilli;

p.zza 4 novembre;

via Filippo Carusi;

via Michele Carusi;

Largo Beato Tommaso;

via Castello;

via Luigi Giuliani:

via Porta Nuova;

via Aia;

parcheggio a raso p.zza AIA.