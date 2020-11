Arrivano i “covid hotel” in Marsica, individuate 2 strutture per ospitare positivi in via di guarigione

Avezzano. L’emergenza coronavirus nella Marsica non si arresta e dopo una lieve flessione dei casi di contagio nei giorni addietro, nelle ultime ore il bilancio è risalito in maniera preoccupante, in particolar modo ad Avezzano. Su tutto il territorio sono stati 102 i casi registrati, di cui 46 nel capoluogo marsicano. Il totale dei casi in tutto il territorio marsicano negli ultimi tre giorni è di 227 contagiati. L’esigenza, quindi, di dotarsi di ulteriori mezzi e strutture per fronteggiare una seconda ondata che si è abbattuta con drammatica forza su tutto il territorio era, e resta, esigenza irrinunciabile.

La tensostruttura fuori al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano non è la soluzione. E’ un palliativo. Ed è bene ribadirlo a ogni occasione utile. E’ un ausilio in una situazione di emergenza totale, ma non è sufficiente. “Ho firmato, assieme al sindaco di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio, la richiesta alla Protezione Civile per la istituzione di due Covid-Hotel in Marsica. Strutture per accogliere le persone guarite ma ancora positive che hanno bisogno di isolamento protetto. Mi adopererò affinché nel giro di pochi giorni vengano attuati”, ha dichiarato il Consigliere regionale e sindaco di Ovindoli, Simone Angelosante.

Le strutture indicate sono il Motel Salviano di Avezzano e la clinica Villa Gaia facente parte del centro Santa Lucia Srl del Comune di Lecce nei Marsi che presenterebbero tutti i requisiti per ospitare la categoria di pazienti sopra indicata.