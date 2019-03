Arrivano a Roma le compagnie teatrali abruzzesi “assioma” e “teatranti tra tanti”

Avezzano. “Una promessa al cuore”, il titolo della commedia scritta e diretta da Alessandro Martorelli, Antonio Pellegrini e Cristina Biagiarelli che sarà in scena l’11 e il 12 marzo 2019 al Teatro Porta Portese di Roma.

La commedia è prodotta dalle Compagnie Abruzzesi “AssiomA” e Teatranti Tra Tanti, guidate dagli attori Marsicani Antonio Pellegrini ed Alessandro Martorelli, sarà in scena con la distribuzione della Foxtrot Golf distribuzioni Teatrali. Le compagnie saranno di nuovo in Abruzzo per una serata a Pescara, il 6 Aprile prossimo.

Nella Commedia , scritta da Martorelli, Valerio e Alice si frequentano da poco. Entrambi hanno qualcosa nel loro passato che ha

segnato le loro vite. Ma ora è tempo di lasciare il passato alle spalle e di godersi il presente. Alice ha deciso di farlo invitando a cena Valerio. Tutto va come deve andare, l’atmosfera in casa di Alice è carica di romanticismo e sensualità. Ma qualcuno ha deciso che questa cena deve essere interrotta. Una promessa al cuore è uno spettacolo che non racconta una

semplice storia d’amore. Una commedia brillante, con trovate esilaranti che spiazzano lo spettatore. Il tutto infatti viene svolto su un duplice piano, dove il mondo normale si sfiora con il surreale.” Gli attori portano in scena degli sketch esilaranti che trovano nella surrealismo la propria spiegazione, e che portano lo spettatore in un irresistibile coinvolgente gioco di realtà e finzione.