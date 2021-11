Arrivano 6 milioni per la Marruviana e la Simbruina, la Provincia: “Interventi attesi da anni”

San Benedetto dei Marsi. Il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha comunicato al Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobililità Sostenibili, lo stanziamento di una somma di 6 milioni di euro a favore dell’Amministrazione Provinciale per la sistemazione della Strada Provinciale n. 20 “Marruviana”, a cui saranno destinati 2 milioni di euro e la Strada Provinciale n. 63 “Simbruina” per una dotazione di 4 milioni di euro.

“Sono interventi attesi da anni”, dichiara il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, “in modo particolare quelli previsti sulla Strada Provinciale n. 20 “Marruviana” che, con questo ulteriore finanziamento di 2 milioni, ne permetterà il completamento, atteso che sulla stessa carrabile la Provincia dell’Aquila ha già stanziato 3 milioni di euro con il relativo progetto esecutivo, prodromico alla fase d’appalto e sulla Strada Provinciale n. 63 “Simbruina” che consentirà di intervenire su un’arteria viaria di grande valenza turistica e strategica per i collegamenti sul versante laziale, oggi interessata da numerose criticità legate al rischio idrogeologico. Sulla ‘Simbruina’, ricordiamo che questa Amministrazione era intervenuta consentendo una riapertura fino all’Altopiano della Renga. Ringrazio, prosegue il consigliere delegato, Gianluca Alfonsi, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per aver raccolto le istanze per la messa in sicurezza delle arterie Fucensi, considerandole strategiche tra gli investimenti regionali. Ringrazio inoltre il sottosegretario alla Presidenza della giunta regionale, Umberto De Annuntiis e il consigliere marsicano, Mario Quaglieri che si è fatto portavoce, con forza, dei bisogni delle comunità Marsicane”.

“Ricevo con soddisfazione la missiva del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio”, sottolinea il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, “che ringrazio per aver accolto le richieste che arrivano dai territori e in egual misura voglio esprimere gratitudine a quanti si sono impegnati per il raggiungimento di tutti gli obiettivi perseguiti da questa amministrazione. Ringrazio per l’impegno profuso e i concreti risultati perseguiti il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi e tutto il settore d’area della struttura organizzativa provinciale”.