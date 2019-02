Arriva nella Marsica il campionato italiano Enduro Maxxis con gli assoluti d’Italia

Gioia dei Marsi. “Bentornati Assoluti d’Italia! L’attesa è finalmente finita. Il campionato italiano più affascinante sta per riaccendere i riflettori, pronto per un’altra stagione ricca di sfide e battaglie adrenaliniche che inizieranno sabato 2 e domenica 3 marzo a Gioia dei Marsi grazie all’organizzazione del Motoclub Sirente.

L’inverno è quasi alle spalle; i tumulti dei colpi di mercato stanno per conoscere la verità. I cambi di casacca sono stati numerosi e la curiosità di vedere i proprio beniamini in sella alle nuove moto è molto alta. Grande attesa naturalmente per Alex Salvini che questo weekend farà il suo debutto ufficiale con la Honda 450 4t; il ritorno alla casa nipponica di “Salvo” sta facendo sognare tutti gli appassionati italiani che hanno ben impressa nella mente la grande vittoria mondiale del 2013.

Gli avversari non si faranno però attendere; al via ci sarà il campione assoluto in carica, Steve Holcombe, che non mancherà l’occasione per siglare la doppietta nel campionato tricolore.

L’inglese sarà affiancato da Benjamin Herrera che, insieme a Barbosa, Pellegrini e Pakciarz, è uno dei 4 piloti cileni presenti in gara. Flotta di Stranieri davvero florida, con ben 14 presenze tra cui Daniel McCanney (TM 300), Loic Larrieu (TM 300), Theo Espinasse (Sherco CH Racing 250 4t) e Christophe Charlier (Honda Redmoto 450 4t), quest’ultimo new entry nella grande famiglia Honda.

Sfida non semplice per Salvini anche nella 450 dove troviamo Davide Soreca (Lunigiana Honda 300 4t) e Giacomo Redondi (JET – Husqvarna 450 4T) pronti a strappare il titolo dalle sue mani. Di nuovo sfida Gianluca Martini (Beta 250 2t) – Maurizio Micheluz (Husqvarna 250 2t) nella 250 2t, mentre nella 300, con il trasferimento di Soreca, Deny Philippaerts (Beta Boano 300) tenterà l’agguanto al tricolore nella sfida già annunciata con Manuel Monni (Beta 300). Una classe che sarà sicuramente interessante sarà la 250 4t con Thomas Oldrati (Honda Redmoto 250 4t), Davide Guarneri (Lunigiana Honda 250 4t), Matteo Cavallo (Sherco 250 4t) e il campione in carica Rudy Moroni (KTM 250 4t). Nella Junior e nella Youth, come lo scorso anno, al via Andrea Verona e Claudio Spanu, due tra i piloti più attesi per il tricolore 2019.

Ma le battaglie non saranno solo per la conquista del titolo nazionale. Inizio di campionato significa inizio delle sfide dedicate, con al via bei tre Trofei! Oltre ai confermati Trofeo Airoh Cross Test ed X-CUP Motocross Marketing-Galfer, che per questa stagione si tinge di azzurro con la neo sponsorizzazione del famoso brand Motocross Marketing, in arrivo una new entry per i ragazzi delle categorie Junior e Youth degli Assoluti d’Italia: nasce infatti Trofeo Enduro Action, dedicato per l’appunto ai più giovani.

La nuova sfida premierà il pilota che nel corso della stagione otterrà i migliori risultati, aggiudicandosi la classifica assoluta a punti; al termine dell’anno agonistico il vincitore si aggiudicherà un assegno pari al valore della quota di iscrizione agli Assoluti d’Italia 2020.

La tappa inaugurale si svolgerà, come detto prima, a Gioia dei Marsi (AQ), che torna protagonista dell’Enduro tricolore dopo esattamente 10 anni! Nel maggio 2009 infatti, la cittadina abruzzese, a poco più di un mese dal terribile terremoto che colpì il territorio del centro Italia, ospitò l’Enduro d’alto livello con l’organizzazione della 3^ e 4^ prova.

Le terre che hanno visto al via grandi campioni come Antoine Meo (vincitore Assoluto in quell’anno) e Mario Rinaldi (attuale Responsabile di Percorso), tornano dunque protagoniste del fuoristrada nazionale con la prova inaugurale della stagione.

I piloti si sfideranno in tre prove speciali: l’Extreme X-CUP Motocross Marketing – Galfer (2,5 km) caratterizza da un fondo di sassi e pietre, l’Airoh Cross Test (5 km) che sarà adagiato su una zona collinare con terreno misto e l’Enduro Test (8 km), sviluppato nel bosco abruzzese. Le tre spettacolari prove speciali saranno ripetute per 4 volte entrambe le giornate (eccezion fatta per L’Enduro Test che sarà percorso 3 volte la domenica) con partenza dalla piazza principale di Gioia dei Marsi alle ore 8.30. Il percorso prevede una lunghezza di 50 km, con entrambi i C.O. di assistenza situati al Paddock di Gioia dei Marsi; saranno invece 2 i C.O. esterni senza assistenza, che impegneranno i riders del famoso e temuto “Controllo Tirato”.

Le verifiche amministrative e tecniche si svolgeranno nella giornata di venerdi 1 marzo, mentre sabato 2 marzo tutti i piloti vi aspettano numerosi alle ore 16.30 presso il Paddock Enduro, situato al campo sportivo, per la prima ufficiale Sessione Autografi 24MX della stagione 2019!

Oltre alla possibilità di incontrare i tuoi piloti, uno dei follower del tricolore #ItalianoEnduro potrà aggiudicarsi la maglia gara autografata di Andrea Verona partecipando al 24MX Contest, che inizierà ufficialmente venerdì 1 marzo. Per partecipare sarà sufficiente seguire la pagina Instagram di Italiano Enduro, commentare la foto della maglia del pilota vicentino e attendere l’estrazione che avverrà sabato 30 marzo in diretta live.

Quella di Verona non sarà l’unica maglia in palio; nel corso della stagione ci saranno diversi altri 24MX Contest con i grandi protagonisti dell’Enduro nazionale! Il Campionato è pronto a decollare; vi aspettiamo a Gioia dei Marsi (AQ) per assistere alle prime vere sfide targate duemiladiciannove!”. Nello Simonelli