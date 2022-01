Arriva la settimana corta all’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Argoli” di Tagliacozzo

Tagliacozzo. L’Istituto Tecnico Economico per il Turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo ha adottato, a partire dal prossimo anno scolastico 2022/2023, la settimana corta. Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì, introducendo così il sabato libero per tutti.

“Primo istituto superiore nella Marsica”, ha dichiarato la dirigente Clementina Cervale, “ad attuare un orario che da una parte va incontro agli studenti pendolari e dall’altra prevede l’organizzazione di una didattica più laboratoriale, con esercitazioni e approfondimenti che si svolgeranno durante le stesse ore di lezione in modo da sviluppare negli studenti le competenze del “saper fare” attraverso l’utilizzo di una didattica per compiti autentici di realtà e il lavoro collaborativo in Team”.

I docenti, potranno lavorare per alcune ore in compresenza, per attivare la metodologie CLIL (materie svolte in lingua) e potenziare i percorsi interdisciplinari. Una piccola rivoluzione, nell’ottica di una scuola moderna, al passo con i paesi europei che prevede anche il potenziamento di percorsi interdisciplinari sempre più al servizio delle esigenze di studenti e famiglie.

“Si ringrazia la Tua azienda di trasporti per la disponibilità a pianificare gli orari delle corse in modo tale da agevolare il più possibile il rientro degli studenti nei loro Comuni di residenza”, ha continuato Cervale, “l’Istituto Turistico Argoli è da anni impegnato nella valorizzazione dei propri studenti e delle proprie studentesse, per offrire a tutti qualità e professionalità con l’obiettivo prioritario di dare ai maturandi la possibilità di inserirsi in tempi brevi nel mondo del lavoro o di frequentare proficuamente un corso di studi universitari”.

Nell’ultimo biennio sono state rinnovate completamente tutte le aule dotate di schermi interattivi e l’intera dotazione tecnologica si è arricchita di 120 Notebook per la didattica digitale che consentiranno anche di attivare la sperimentazione della classe senza zaino. L’ambiente scolastico si trasforma in un luogo inclusivo e orientato all’innovazione, in grado di preparare i professionisti di domani, cui è richiesta la capacità di adattarsi in modo duttile ad una società sempre più complessa, tecnologica, globale e interconnessa.