Arriva la segnalazione sul forte degrado del centro avezzanese

Avezzano. Uno stato di degrado del centro avezzanese ci è stato segnalato per mezzo di un comunicato descrittivo, riportando una forte incuria sociale: “Nella giornata odierna, in via Trieste, all’altezza del civico 59, sono state rinvenute due siringhe contenenti anche sangue e non sono state ancora rimosse. Ieri una siringa è stata rinvenuta a piazza Risorgimento in mezzo ai blocchi di marmo travertino ed è stata rimossa dai carabinieri che sono intervenuti mentre passavano per un controllo. Nessuna risposta dalla Tecneko chiamata dai carabinieri stessi”. Dalle foto, possiamo vedere una triste realtà e, nella stessa nota si legge: “Nel centro Caritas di via Cadorna si registra quotidianamente una discarica di vestiti usati. Inoltre molti cestini della zona di via Rosselli vengono usati come secchi per qualunque tipo di rifiuti da persone che non pagano la tassa sulla tari”. Parole forti, quelle segnalataci, che inducono alla riflessione sociale.