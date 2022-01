Arriva la nona specializzazione per il dottor Andrea Favoriti

Avezzano. Il dottor Andrea Favoriti ha conseguito la nona specializzazione.

Il dottore, con una tesi dal titolo “La Medicina del Lavoro – Prevenzione Cardiovascolare e Reiserimento Lavorativo del Cardiopatico”, ha conseguito il master di II livello Abilitante per le funzioni di Medico Competente (equipollenza alla specializzazione di Medicina del Lavoro) all ’Universita’ degli Studi di L’Aquila, con la valutazione massima di settanta settantesimi (70/70).

Gia’ Consulente di Parte del Ministero degli Interni e della Prefettura di L’Aquila e già Dirigente della ASL di Avezzano, Andrea Favoriti svolge attualmente la professione di Medico di Medicina Generale negli ambulatori di Ortucchio, Luco dei Marsi e Lecce nei Marsi ma è sempre stato attivo nel sociale nonché in ambito politico, ricoprendo anche la carica di sindaco del comune di Lecce nei Marsi.

Il dottor Andrea Favoriti è il capostipite di una famiglia di medici, ha trasmesso il suo amore per la Medicina ai suoi figli, a suo fratello e ad alcuni nipoti.

La laurea, nel 1978 in Medicina e Chirurgia all’Università “La Sapienza” di Roma,

dove si specializza in Chirurgia Vascolare ed in seguito in “Igiene ed Organizzazione dei Servizi Ospedalieri”; sempre presso “La Sapienza” ottiene il Diploma di Perfezionamento in “Storia della Medicina”.

Non solo: nel suo curriculum universitario il dottor Favoriti ha conseguito anche il Dottorato di Ricerca in “Applicazioni Tecnologiche e Metodologie sperimentali in Chirurgia” presso l’Università “G.D’Annunzio” di Chieti, nonché un Master in “Management per la Direzione di strutture sanitarie complesse di II livello” e un Master in “Economia e Management in Sanità”.

Il suo segreto: “Non si smette mai di imparare: lo scibile umano è infinito. Mi aiuta la memoria che alleno quotidianamente studiando e applicandomi costantemente”.