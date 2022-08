Arriva la mostra collettiva “Arte nei Borghi”: come candidarsi alla selezione di opere

Canistro. Il comune di Canistro, in collaborazione con la storica dell’arte Ylenia Mazzarella, organizza la mostra collettiva “Arte nei Borghi” presso il centro storico di Canistro Superiore, il 13 agosto 2022 dalle ore 17.30 alle ore 24.00.

Lo scopo dell’evento è promuovere gli artisti attivi nel territorio abruzzese e coinvolgere artisti provenienti da altre regioni al fine di creare uno scambio, supportare le realtà artistiche emergenti, nonché valorizzare il territorio e il contesto storico-artistico delle località coinvolte.

L’evento è curato da Ylenia Mazzarella e le opere esposte saranno selezionate personalmente dal suo insindacabile giudizio.

Il 13 agosto alle ore 17.00 l’inaugurazione sarà esclusivamente riservata agli organizzatori, agli artisti, ai loro accompagnatori, alla stampa e agli invitati istituzionali. Dalle ore 17.30 la mostra sarà aperta anche al pubblico.

L’organizzazione si impegna a portare avanti l’attività, così come indicata dal regolamento, salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore indipendenti dalla nostra volontà.

Alla selezione possono aderire artisti italiani ed internazionali senza limiti di età, professionisti o autodidatti, esclusivamente con opere originali. Non saranno ammesse repliche di opere altrui o che rappresentino personaggi nati dalla creatività di altri autori che ne detengono i legittimi diritti. Pittura, scultura, disegno, grafica, arte digitale, fotografia sono le sezioni a cui è possibile iscriversi.

“L’allestimento delle opere sarà a carico dell’artista e dovrà avvenire a partire dalle ore 14.30 ed entro le ore 16.30 del 13 agosto 2022”, spiega l’organizzazione. “Tutte le opere dovranno arrivare in loco già dotate di supporto espositivo. Per le sculture l’artista è tenuto a fornire il piedistallo. Tutte le opere dovranno essere corredate da un cartello che illustri le informazioni relative all’artista e all’opera stessa: nome, cognome, titolo, tecnica, misure e anno di esecuzione. Il modello da utilizzare sarà inviato via mail agli artisti partecipanti. Gli artisti dovranno leggere attentamente il regolamento e ad attenersi ad esso scrupolosamente. Gli invii con dati mancanti o non consoni al regolamento non saranno ritenuti idonei per la partecipazione alla selezione e verranno scartati. Ai fini di poter accedere alla selezione, occorre inviare i seguenti dati alla casella mail [email protected] entro e non oltre la data del 5 agosto 2022: a) Nome e cognome d) Numero di telefono e) Brevissima biografia (cinque righe massimo).

f) Sito internet personale e/o pagine social. g) Un numero massimo di cinque immagini.

Le immagini in bassa risoluzione non verranno prese in considerazione. Ogni immagine dovrà rappresentare un’opera sola, nella sua interezza. Nel corpo della mail inserire nuovamente le descrizioni delle opere con: titolo, nome dell’artista, tecnica, misure e anno di esecuzione. Solo gli artisti che avranno passato la selezione verranno contattati per la conferma e per stabilire le successive operazioni. A discrezione della curatrice, le opere selezionate per ogni artista potranno essere una, due, tre, quattro o cinque. La partecipazione alla mostra “Arte nei Borghi” comporta l’incondizionata accettazione del presente regolamento”.

Per tutte le altre informazioni è possibile scrivere una mail a [email protected] o contattare

il numero 327 6695030″.