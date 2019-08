Arriva la guida dei vini di Gironi Divini, tanti consigli per degustazioni e abbinamenti per la settima edizione dell’evento

Tagliacozzo. Arriva la guida dei vini di Gironi divini. La settima edizione dell’evento enogastronomico che animerà il centro storico di Tagliacozzo da venerdì 16 a domenica 18 si arricchisce di un altro importante tassello. Novità di quest’anno, infatti, sarà il lancio di una nuova iniziativa editoriale curata da Live Communication interamente dedicata ai migliori vini d’Abruzzo. Una “guida” per conoscere meglio i bianchi, i rossi e i cerasuoli e per scoprire interessanti curiosità su ciascun vitigno.

“La guida ai “Vini d’Abruzzo che vale la pena assaggiare nel 2019” è un fiore all’occhiello di questa edizione”, ha commentato il giornalista enogastronomico Franco Santini, “il resoconto di un anno di assaggi, confronti, bevute, che sarà lanciata durante Gironi Divini e distribuita gratuitamente online sui nostri portali. Sulla risposta delle cantine abruzzesi non ho parole e dico solo che è un orgoglio vedere come Tagliacozzo, che storicamente non è mai stata una città del vino, possa riscuotere un tale successo. Siamo certi che, tra la bellezza dei luoghi e l’impegno di tutti, trascorreremo tre giorni fantastici!”.

Gironi Divini sta arrivando e quest’anno le sorprese non mancheranno. L’appuntamento è per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto a Tagliacozzo. Per info consultare il sito: www.gironidivini.it