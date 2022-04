Arriva la “doppia laurea” con UniPegaso di Avezzano: ecco come iscriversi e tutte le novità

Avezzano. Iscriversi contemporaneamente a due corsi all’università? Ora si può con, grazie all’approvazione di una nuova legge in Senato: con 178 voti favorevoli, 4 astenuti e 5 contrari sono state finalmente rese legali le cosiddette “doppie lauree”. Quindi dal 2022 gli studenti universitari potranno portare avanti due carriere accademiche anche in due università differenti nello stesso momento. UniPegaso di Avezzano, fiore all’occhiello della didattica online e per chi vuole riprendere in mano gli studi universitari, non ha perso tempo e si è subito attrezzata per offrire la possibilità di iscriversi a due corsi di laurea contemporaneamente.

Ma come è regolamentata questa nuova possibilità per gli studenti di tutta Italia? Quali corsi di laurea, nello specifico, si potranno seguire assieme? Come funziona la nuova legge?

L’obiettivo è incentivare la multidisciplinarietà, ossia quella di apprendere e spaziare tra argomenti che attengono a più ambiti del sapere accademico. In un mondo del lavoro, quello moderno, così frammentato e orientato alle varie specializzazioni professionali, è fondamentale che oggi gli studenti abbiano l’opportunità di attingere a competenze specifiche differenti.

UniPegaso di Avezzano ha deciso di proporre subito un nuovo incentivo e maggiori opportunità agli studenti di oggi e di domani, per fare in modo che ognuno scelga il proprio percorso (o percorsi, in questo caso) in completa libertà, inseguendo così al meglio le proprie ambizioni personali e professionali.

La legge delle “doppie lauree” include anche i corsi di laurea a numero programmato a livello nazionale e non sono state fatte distinzioni tra atenei tradizionali e università online.

Questo vuol dire che chiunque voglia e sia interessato può seguire uno o entrambi i corsi di laurea di propria preferenza anche in modalità telematica, sfruttando tutti i vantaggi riservati agli studenti che usufruiscono della didattica online.

