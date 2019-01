Arriva la Befana nella Marsica, week end ricco di appuntamenti per i più piccoli. Ecco il ricco programma

Avezzano. Un week end ricco di eventi è in programma nella Marsica. Si parte oggi con la tradizionale befana del Vigile che quest’anno arriverà direttamente in piazza della Repubblica per portare a tutti dolciumi e carbone. Il tradizionale appuntamento, che ogni anno viene organizzato dagli agenti della polizia locale e dai vigili del fuoco di Avezzano in piazza Risorgimento, quest’anno traslocherà in piazza della Repubblica e la Befana scenderà direttamente dal palazzo comunale. Domani, dalle 15 in poi si potranno ritirare i biglietti per avere la calza dalla nonnina. I biglietti sono disponibili fino ad esaurimento e saranno consegnati ai bambini fino agli 11 anni di età. Lo spettacolo vero e proprio inizierà dalle 17 quando la Befana scenderà dall’alto carica di doni per tutti. Alla manifestazione prenderanno parte anche la protezione civile comunale, la croce blu e il gruppo Alpini di Avezzano.

Per lo svolgimento in tutta sicurezza della manifestazione dalle 14 fino alla fine dell’evento saranno vietati sosta e transito dei veicoli su piazza della Repubblica (area parcheggio di fronte Municipio- area compresa tra l’incrocio con via Mazzini e l’incrocio con via Rosselli), via Colaneri e via di piazza Torlonia, dall’incrocio con via Iatosti all’incrocio con piazza della Repubblica. Concerto dell’Epifania all’insegna delle meravigliose voci dei bambini alla parrocchia Madonna del Passo di Avezzano. L’appuntamento, organizzato dall’associazione l’Arca onlus in collaborazione con il coro “Avejanum – Madonna del Passo” è per domani alle 18.30 nella chiesa Madonna del Passo. Parteciperanno il coro “Avejanum – Madonna del Passo”, il coro “San Domenico Savio” voci bianche di Capistrello, il coro voci bianche “ Miravox” di Trasacco.

Domani a Tagliacozzo alle 12 arriverà una Befana carica di doni. Scenderà direttamente dal campanile della chiesa dell’Annunziata e scenderà per distribuire le caramelle a tutti i bambini che parteciperanno all’evento. L’appuntamento è organizzato dalla Protezione civile in collaborazione con la scuola Rosa dei Venti e il Coordinamento VAB Abruzzo. Tutto pronto a Ovindoli per la fiaccolata dell’Epifania. Oggi alle 18.30 la montagna di Ovindoli si accenderà con le fiaccole che creeranno una spettacolare scenografia. L’iniziativa è organizzata. dal Comune di Ovindoli in collaborazione con i maestri di sci, la Monte Magnola impianti e gli sci club del paese.