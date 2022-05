Arriva Keymount, il tour operator per scoprire la Marsica tra e-bike e trekking

Tagliacozzo. Escursioni giornaliere in e-bike, ma anche week – end tra trekking e natura. È arrivato nella Marsica un nuovo tour operator che unisce la passione di un giovane per il suo territorio e le ultime tecnologie presenti sul mercato il tutto con lo scopo di dare la possibilità a chi arriva in Abruzzo di vivere un’esperienza originale e autentica.

Davide Marini, 24 anni, di Tagliacozzo, ha presentato ieri al teatro Talia Keymount experience un grande contenitore di emozioni per scoprire i tesori dell’Appennino abruzzese. L’idea di Marini è proprio quella di far conoscere a tutti le bellezze di questa terra troppo spesso note solo a chi ama la montagna. Per farlo il 24enne ha scelto di mettere in piedi un vero e proprio tour operator che offre un ventaglio di esperienze per chiunque abbia la voglia di avventurarsi tra la natura della Marsica.

“È una sfida imprenditoriale, ma soprattutto è una scelta di vita”, ha commentato il giovane Marini davanti a un teatro Talia gremito per l’occasione, “chi frequenta la montagna, che sia un montanaro o un alpinista, conosce l’intensità di questa passione. Quando ti prende non ti lascia più, con il tempo la senti crescere dentro e farsi più forte. Ho deciso di fare di questa passione un lavoro. Condividere e trasmettere questa passione con tutte le persone che decideranno di far parte di questa avventura”.

Keymount offre escursioni giornaliere in e-bike per vedere da vicino la faggetta più grande d’Europa, il panorama di Alba Fucens, i sentieri che hanno percorso i briganti e le terre scenario della storica battaglia di Tagliacozzo. Ci sono poi week – end in e-bike in serenità e armonia, uno alla scoperta della battaglia tra Corradino di Svevia e Carlo d’Angiò e uno tra le faggete e le bellezze della Marsica, e week – end di trekking tra l’illusione di Corradino e le storie dei briganti. Chi invece preferisce una semplice passeggiata giornaliera potrà seguire il calendario in continua evoluzione sul sito internet e sui social di Keymount.

La storia di Davide Marini e della sua passione per la sua terra hanno entusiasmato tutto il pubblico del teatro Talia. Soddisfazione e piena disponibilità per collaborazioni future è arrivata dal primo cittadino di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, e dal sindaco di Sante Marie, Lorenzo Berardinetti. Presenti al Talia anche gli studenti dell’Istituto per il Turismo “Andrea Argoli” di Tagliacozzo, che hanno curato l’accoglienza e distribuito il materiale informativo sull’iniziativa