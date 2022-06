Arriva in città una nuova scacchiera dell’associazione “Sessantasettezerocinquantuno”

Avezzano. Una nuova scacchiera realizzata dall’associazione “Sessantasettezerocinquantuno” abbellirà le strade di Avezzano. Dopo il murales realizzato alla collegiata di San Bartolomeo e la scacchiera nel centro di Avezzano arriva una nuova opera d’arte.

Domani, alle 17.30, si terrà l’inaugurazione della sita tra via Mazzini e via Pagani. Verranno posizionate, in una scacchiera dal look rinfrescato, delle nuove pedine. Ad aiutare l’associazione “Sessantasettezerocinquantuno” l’Hotel Velino. Grazie al loro prezioso contributo “la _piazzetta degli scacchi” tornerà a essere un luogo di incontro, socializzazione e divertimento.