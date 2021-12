Arriva il primo inno della celebre motocicletta Guzzi, scritto dall’avezzanese Danilo Luce

Avezzano. Si intitola “Tutti pazzi per la Guzzi” ed è il primo inno dei fans della celebre motocicletta Made in Italy.

A sciverlo e interpretarlo è Danilo Luce, cantautore di Avezzano noto per aver preso parte in passato come cantante solista e interprete a diversi programmi tv nazionali, oltre ad aver militato in alcune rock band del panorama nazionale. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, anticipa l’EP “Centauri”, che sarà un vero omaggio al mondo delle due ruote. Il brano è accompagnato da un videoclip che è disponibile su YouTube.

Il brano è un omaggio alla Moto Guzzi, che proprio quest’anno compie 100 anni. L’azienda italiana di motociclette venne infatti fondata il 15 marzo 1921 dall’imprenditore Giorgio Parodi. “Il brano si ispira proprio alla storia dei fondatori della Guzzi e parte cone le famose “due mila lire” che furono il primo vero e proprio investimento. La scintilla è scattata quando ho conosciuto Elena Bagnasco, nipote del fondatore della Guzzi, Giorgio Parodi, con cui è nata una bellissima collaborazione”. Il risultato è stato un brano rock, decisamente energico, che non mancherà di riscuotere consensi tra i bikers d’Italia. Il video, che vede la partecipazione straordinaria di Elena Bagnasco, è caratterizzato dalla presenza di diversi modelli di Moto Guzzi.

Il riconoscimento arrivato da Elena Bagnasco, che di recente ha pubblicato il libro “Giorgio Parodi, le ali dell’Aquila”, in cui ricostruisce la vita e la carriera del nonno, grazie a lettere e scritti inediti, dà il via al tour promozionale della canzone, destinata a fare il giro del mondo, visti i numerosi fans della Moto Guzzi che si trovano in tutti i paesi, dagli Stati Uniti all’Australia, passando per il Giappone e i principali paesi europei. E’ prevista per i primi mesi del 2022 l’uscita dell’EP “Centauri”, cui farà seguito un tour promozionale tutto incentrato sul tema della moto.

Danilo Luce (Avezzano) è un cantautore e cantante. Dopo cinque stagione in qualità di vocalist per il programma televisivo di Italia 1 “Sarabanda” (condotto da Enrico Papi), si è messo in luce come interprete e supporter per alcuni noti artisti nazionali. Nel 2009, in seguito al terremoto dell’Aquila, ha scritto ed eseguito il brano “Torno a vivere”, patrocinato dalla presidenza della provincia dell’Aquila, con cui ha ricevuto il “Premio Pigro” in onore di Ivan Graziani ed è stato ospite in trasmissioni come “I Fatti Vostri” (Rai 2) e “Notturno Italiano” (Rai International). Il suo primo album “Oh” è stato distribuito dalla Edel. Inoltre, ha preso parte al film “Gangs Of New York” di Martin Scorsese.

Per informazioni e contatti:

https://www.facebook.com/DaniloLuce1976