Arriva il manto in erba sintetica allo stadio Manfredo Profeta, Cerasani: “Lavoriamo per un complesso sportivo inclusivo, per tutti”

San Benedetto dei Marsi. “Dopo tre anni di intenso lavoro finalmente abbiamo raggiunto l’obiettivo tanto ambito: realizzare allo stadio comunale Manfredo Profeta il manto in erba sintetica di ultima generazione.

Dopo aver provato per ben due anni ad accedere al finanziamento “Sport e Periferie”, per l’annualità 2018 e l’annualità 2020, purtroppo, senza successo, era rimasto un solo spiraglio di luce, un’unica possibilità per la realizzazione di un opera così importante, il bando “Sport Missione Comuni 2021”. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo ha stanziato, infatti, per l’iniziativa “Sport Missione Comune 2021” un importo di 25 milioni di euro di contributi in conto interessi destinati al totale abbattimento degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021 con l’Istituto per il Credito Sportivo o altro soggetto finanziatore appositamente convenzionato. L’iter procedurale, molto astruso, includeva la redazione del progetto definitivo-esecutivo, l’ottenimento del parere positivo da parte della “LND Servizi s.r.l.” ed il “CONI” ed infine, dopo la partecipazione e l’ammissione al bando, la stipula del mutuo a TASSO ZERO. Un’importante opera che da quasi vent’anni era attesa a San Benedetto dei Marsi”.

A scriverlo è l’assessore allo Sport del Comune di San Benedetto, Antonio Cerasani che ci tiene a sottolineare che l’intervento rientra di un quadro più ampio di un progetto che punta a valorizzare tutto il cpmplesso sportivo, che mira a diventare un punto di riferimento per lo sport e in generale per i giovani, di tutta la Marsica.

“Una programmazione redatta nei minimi dettagli”, aggiunge l’assessore Cerasani, “dopo l’ottenimento della tanto ambita agibilità e delle ordinarie manutenzioni del campo in pozzolana, nel 2020 il complesso sportivo comunale è stato oggetto di una serie di interventi a costo zero, possibili grazie alla devoluzione di un vecchio mutuo. Tra i vari lavori, è stato installato un nuovo serbatoio, compresa la relativa caldaia con solare termico, in grado di abbattere totalmente i costi di gestione dell’impianto, liberando importanti risorse per l’ente comunale. Lo step successivo fu quello di riqualificare totalmente il campo da tennis e l’illuminazione delle torri faro nel 2021. Adesso, dopo un meticoloso e duro lavoro, finalmente è arrivata la notizia tanto attesa, la più importante… Il via libera alla realizzazione di un “Campo in Erba sintetica di ultima generazione”, uno fra i migliori in Abruzzo. Incentivare lo Sport vuol dire promuovere la coesione sociale, l’empatia, la collaborazione, l’amicizia, la salubrità fisica e mentale, lo svago, il rispetto e perché no, anche il settore economico della nostra comunità, visto il grande successo che lo Sport, da sempre, ha nel nostro paese, nonostante le mille difficoltà. Questo intervento porterà a compimento anche un altro traguardo importantissimo: facilitare l’accesso e l’attività sportiva a persone, adulti o bambini, affetti da disabilità motorie od intellettive. Perché lo Sport è VITA ed appartiene a tutti. Finalmente il complesso sportivo denominato “Manfredo Profeta” sarà un luogo in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli sportivi”.

“Un sogno inseguito per decenni, ora divenuto realtà, che trasformerà il nostro, anzi, il Vostro impianto, in un polo sportivo di altissima qualità, tra i migliori esistenti nella Regione, in grado di accogliere anche eventi sportivi e culturali a livello internazionale, valorizzando, al contempo, un’intera area del nostro territorio comunale”, conclude Cerasani, VIVA LO SPORT, VIVA LA VITA! Insieme si può”.