Arriva il Giulianova per un match con l’Avezzano e il Comune vieta la somministrazione degli alcolici in città

Avezzano. Si scaldano i motori allo stadio dei Marsi per un match tutto abruzzese: Avezzano calcio vs Real Giulianova. La partita, prevista per domenica è considerata “calda” e per questo il sindaco di Avezzano, Gabriele De Angelis, dopo un tavolo tecnico nel Commissariato di Avezzano ha emesso un’ordinanza per bloccare la somministrazione di alcolici nei bar della città limitrofi allo stadio. L’obiettivo è quello di garantire la massima sicurezza per lo svolgimento dell’evento calcistico. Per questo De Angelis si è impegnato a firmare il provvedimento di divieto di vendita e somministrazione di alcolici e superalcolici da parte degli esercizi commerciali presenti nel raggio di settecento metri lineari dallo stadio dei Marsi.

E’ consentita la somministrazione di bevande che non superino i 5 gradi alcolici esclusivamente in contenitori di plastica, è vietato a chiunque introdurre e consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro nei pressi dello stadio e vendere per asporto bevande in bottiglie o contenitori di vetro. L’amministrazione, con il supporto della polizia locale, ha previsto sanzioni da 25 euro e 500 euro per chi non rispetta le regole.