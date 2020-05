Arriva il fondo a sostegno delle attività commerciali di Avezzano, fino a 3mila euro ciascuna

Avezzzano. Arriva il fondo a sostegno delle attività commerciali di Avezzano. Il commissario prefettizio, Mauro Passerotti, ha dato il via libera alla costituzione di un tesoretto grazie al quale verranno sostenute tutte quelle imprese ferme da mesi. “Abbiamo istituito nel bilancio comunale del Fondo per la promozione dell’economia locale e il supporto alla stessa a seguito delle crisi economica per emergenza Covid 19”, ha precisato il commissario Passerotti,

“con delibera adottata con i poteri del consiglio comunale si è proceduto all’approvazione del “Regolamento per il sostegno e la promozione dell’economia locale a seguito della crisi economica per emergenza Covid-19” .

Con il citato disciplinare sono state formulati specifici criteri ed indirizzi operativi per il concreto avvio dell’iter procedurale volto a consentire con la massima sollecitudine l’erogazione del contributo di sostegno alle attività economico produttive e commerciali per le quali è stata disposta la sospensione in forza dei provvedimenti governativi e regionali adottati per contrastare e contenere il diffondersi del contagio della pandemia.

Il contributo che sarà erogato una tantum nell’anno 2020 è commisurato all’importo corrispondente alla somma dei valori del 50% della Tosap, del 50% dell’Icp e dei 2/12 della Tari, effettivamente versati e riferiti all’anno di imposta 2019.

Il valore del contributo non potrà comunque superare l’importo massimo di 3mila euro. Le istanze dovranno essere inviate via pec oppure presentate direttamente all’ufficio del protocollo generale dell’ente, con sede in piazza della Repubblica 8, a partire dal giorno 18 maggio 2020 sino al giorno 30 maggio 2020, previo utilizzo di apposito modello che sarà reso disponibile sul sito istituzionale. Ai fine di una più celere definizione dell’istruttoria delle istanze che valga ad assicurare analoga celerità all’erogazione del contributo, è stato ’ costituito un apposito “Sportello di sostegno alle imprese” all’interno dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)”.