Arriva il Drunk Chicken Festival, tra i giovani attesa per il primo evento di rock a Pescina

Pescina. Attesa per il 30 e il 31 luglio a Pescina, al Rifugio Silone, con la prima edizione del Drunk Chicken Festival.

Un evento, il primo della zona, a portare nelle lande coperte del Fucino una tradizione non italiana accompagnata da un vero e proprio festival musicale. Dieci artisti in campo tra band e solisti che si alterneranno a colpi di chitarra e tanto rock: T’M’ P rock acoustic trio, Battista, Likantropi, The Spoonfool , Distillados, Cubica, Mojoshine, Silent Gears, 3+Dead e Stefano Paris con il suo Vinyl DJ SET.

L’apertura dell’evento è prevista per le 19 (per entrambi i giorni) ed è possibile pernottare in campeggio o in ostello previa prenotazione al numero 3488289488.

Per qualsiasi ulteriore informazione sull’evento contattare:

Tamara 3429447926

Lorenzo 3488289488