Arriva il bando per addetto stampa al Comune di Celano, ma le domande scadono nel 2019

Celano. È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Celano il bando per l’inserimento di un addetto stampa. Le domande, però, scadono nel 2019.

Nell’avviso, come si legge nel bando, “è stata indetta una Selezione Pubblica per curricula e colloquio per l’assunzione di n. una (1) unità di personale Cat. B- posizione economica B1 – Addetto Stampa in staff (ex art. 90 D. Lgs. 267/2000) – part time al 50, 56%, a tempo determinato sino fino al termine dell’attuale mandato amministrativo e comunque sino alla scadenza del mandato del Sindaco”.

Oggetto dell’incarico “attività di promozione giornalistica dell’Amministrazione comunale; redazione dei comunicati stampa e cura del rapporto con le redazioni dei quotidiani, nonché di altri giornali periodici, emittenti radio e televisive, avviando o consolidando, ove esistenti, i contatti, garantendo una costante linea di collegamento con l’Amministrazione comunale e organizzando la comunicazione esterna; promozione degli eventi allestiti dall’Amministrazione comunale o di cui essa sia protagonista, traduzione in forma giornalistica e divulgazione ai mezzi di comunicazione di tutto ciò che all’in- terno dell’istituzione rappresenta un’informazione, che può avere valore di notizia, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni”.

Le domanda, però, dovrà essere presentate entro il giorno 31 agosto 2019.