Arriva anche a Massa d’Alba il Wi-Fi in piazza, installati 3 hotspot: sarà attivo anche nelle frazioni

Massa d’Albe. Arriva anche a Massa d’Albe “Piazza Wifi Italia”, il progetto a cura del ministero dello Sviluppo economico che ha come obiettivo quello di permettere a tutti i cittadini liberamente ad internet tramite un’applicazione. A seguito dei sopralluoghi effettuati congiuntamente con i tecnici della Infratel Italia, società incaricata della realizzazione del progetto, necessari alla individuazione dei punti strategici in cui posizione gli hotspot, nei giorni scorsi si è proceduto all’installazione degli stessi e all’esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione della rete.



Terminati i lavori, è stata quindi attivata la WiFi cittadina, libera, gratuita e accessibile a tutti. Sono stati installati 3 hotspot, uno in piazza del Municipio, in piazza della Scuola ad Alba Fucens e a Forme, in via Umberto I, all’altezza dell’edificio scolastico. La realizzazione di questo progetto rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo dell’amministrazione, quello di rendere accessibile a tutti, cittadini e turisti, e senza spese aggiuntive, un servizio indispensabile quale internet e garantire a tutti, nessuno escluso, di accedervi per soddisfare le proprie esigenze comunicative, informative e lavorative.

Per usufruire del servizio basta scaricare l’apposita App “Wifi.Italia.it” ed effettuare la registrazione. Così facendo si potrà avere l’accesso gratuito alla rete in tutti i comuni del territorio nazionale in cui siano presenti gli Hot Spot Wi-Fi Italia.