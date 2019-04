Arriva ad Avezzano una mostra di prodotti artigianali pasquali realizzati dalla pittrice Soro Laura

Avezzano. Mercoledì al bar Zen di Avezzano – via Veneto n.76 – si terrà una mostra di prodotti artigianali Pasquali realizzati dalla pittrice Soro Laura (dalle 9 alle 16). Tutti gli oggetti sono realizzati a mano dalla artista con varie tecniche e mettendo in opera e dando nuova vita a materiali di riciclo. L’arte è un linguaggio universale che mette in relazione gli esseri umani fra loro. Ogni artista si esprime in un modo tutto suo e così ogni singola opera ha qualcosa di irripetibile ed unico che resta al di là del tempo. L’interiorità è un fiume in piena incontenibile che dà frutto e si confronta nel mondo che ci circonda, mitigando la sofferenza nella condivisione del vivere quotidiano.

L’artista, nata a Roma e residente ad Avezzano, sin da piccola esprime la sua arte in pittura già in Via Margutta a Roma, fino alla sua prima personale ad Avezzano nel 1997 e ancora in Estemporanee e Collettive e poi via via arrivando all’oggi tra riconoscimenti e riscontri nel pubblico e nella critica dal Nord al Sud d’Italia, così come a New York, Montecarlo ,ecc. .Tutto insegna a rimanere ancorati alla realtà e al piacere di scoprire ed imparare sempre, ogni giorno, con umiltà, vivendo la preziosità di ogni attimo, nella consapevolezza che la vita resta sempre una cosa meravigliosa. Tale mostra di oggetti artigianali, completa la figura di questa artista che non sa vivere senza il suo sentire e la sua arte, in qualsiasi espressione prenda forma. Questo il suo modo di dire qualcosa, una piccola orma nel mondo.