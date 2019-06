Arriva ad Avezzano “Officine Genuine”, il primo mercato contadino e dell’artigianato locale dedicato al km0

Avezzano. Arriva ad Avezzano “Officine Genuine” il primo mercato contadino e dell’artigianato locale, dove i protagonisti saranno i prodotti locali a chilometro 0, coltivati nel Fucino.

Un’iniziativa interessante e volta a valorizzare prodotti agricoli, ma non solo, del territorio marsicano, in un periodo in cui il turismo enogastronomico vive il suo momento di massima importanza. Un’occasione dunque non solo per far riscoprire i sapori del luogo a chi da sempre vive in queste terre, ma anche per attirare i turisti nel cuore dell’Abruzzo, con conseguente possibilità di lavoro del settore terziario locale.

L’evento sarà inoltre provvisto di un’area gioco per i bambini e molte altre attività dedicate allo svago dei più grandi, come ad esempio: laboratori, area yoga, scambio libri e banco del baratto.

“Officine Genuine” si terrà oggi, 1 giugno, ad Avezzano, presso l’Aia dei musei, in via nuova 33, dalle ore 9:00 fino alle 19:00