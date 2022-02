Arriva ad Avezzano il “Dream Massage”, il massaggio dei “vip” che ha spopolato a Sanremo

Il massaggio che diventa un sogno. Un’esperienza a tutto tondo che mette al centro la persona, restituendole quel “tempo lento” troppo spesso sacrificato inseguendo i ritmi folli della vita moderna. Un’esperienza sensoriale ed emotiva profonda, che ti “rimpasta” dalla testa ai piedi, coinvolgendo il corpo e la psiche non solo di chi riceve il trattamento, ma anche di chi lo effettua. Richiesto e apprezzato da artisti in gara e ospiti d’onore della nota kermesse musicale, il “Dream Massage” ora arriva finalmente anche ad Avezzano, negli eleganti ambienti della Skin Center Spa Beauty and Wellness.

Vi avevamo già raccontato in anteprima come l’avezzanese Eleonora Antifora, collaboratrice del centro benessere, fosse stata selezionata tra oltre 600 candidati da tutta Italia per far parte del team di massaggiatori a disposizione degli artisti partecipanti a Sanremo 2022 (leggi qui). La giovane marsicana è rientrata dall’esperienza sanremese carica di entusiasmo ed energia positiva, e sta iniziando ora a proporre sul nostro territorio questa speciale ed esclusiva tecnica di massaggio (prenotabile chiamando la Skin Center Spa allo 0863 1871864 ).

Eleonora Antifora a Sanremo

Lo abbiamo sperimentato di persona e vi raccontiamo le nostre impressioni. Ideato dal Prof. Stefano Antonio Serra, massoterapeuta esperto di fitness e salute, il Dream Massage si presenta diverso da tutti i massaggi tradizionali: esso coniuga ed ottimizza i benefici di ben 7 tecniche di trattamento tra le più diffuse in circolazione (Shiatsu, Ayurveda, Linfodrenante, Fisioterapiaco, Deep Surf, Reiki e Svedese).

Il rituale prevede che nulla sia lasciato al caso. La musica di sottofondo, l’illuminazione dell’ambiente e le essenze usate nell’aria e sul corpo sono funzionali a garantire alle manipolazioni morbide e precise un’efficacia ancora maggiore. Il relax totale è il principale obiettivo.

Condensando i concetti del suo ideatore, con il Dream entri in una dimensione nuova, interiore ed esclusiva, di “sogno” per l’appunto, in cui il tuo corpo si libera dalle tensioni accumulate, la tua mente finalmente può smettere di correre, le tue emozioni possono fluire leggere in un rituale di benessere unico nel suo genere.

Raccontare a parole l’esperienza provata non è facile. Volendo sintetizzare in una termine chiaro e comprensibile, crediamo che quello più efficace sia “leggerezza”. Questa è stata la sensazione evidente che abbiamo avuto una volta abbandonato il lettino. Ci siamo sentiti davvero “sollevati” e pronti ad affrontare con positività il resto della giornata. Certo, capire dove finisce una tecnica e ne inizia un’altra è roba da esperti. Ma l’obiettivo di un trattamento del genere non è essere “vivisezionato” in sotto-rituali tecnici fini a se stessi, ma farsi trattare in toto (in maniera olistica, come direbbero quelli bravi…), elevando le proprie percezioni e assaporando ogni istante di un momento unico e prezioso che dedichi solo a te stesso.

Il Dream Massage è disponible su prenotazione nella versione parziale e full, a seconda della durata e delle zone del corpo trattate. Che aspettate a regalarvi questo piccolo “sogno”?

SKIN CENTER SPA BEATY&WELLNESS

Via Giuseppe Saragat, 53

67051 Avezzano

Te. 0863 1871864

Orari di apertura: 10:00 – 13:00 e 15:00 – 20:00

tutti i giorni tranne il martedì