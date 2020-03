Arriva ad Avezzano Credispay®, Confesercenti: un modo pratico e veloce di fare acquisti senza denaro

Avezzano. Arriva il circuito Credispay®, un modo pratico e veloce di fare acquisti senza utilizzare denaro. La Confesercenti di Avezzano ha sottoscritto una convenzione con il circuito di credito complementare Credispay®. Credispay è un circuito riservato alle partite iva all’interno del quale commercianti, imprese, artigiani e liberi professionisti possono fare acquisti pagandoli con la vendita dei loro prodotti e servizi.

“Credispay® è una start-up che utilizza un innovativo sistema composto da un’app ed un Marketplace per favorire e registrare le transazioni che avvengono nel circuito”, così ha dichiarat Vincenzo Mazza ceo di Credispay®, “ogni aderente, attraverso l’app o il sito Credispay®, può cercare i prodotti e i servizi che intende acquistare. Quindi può recarsi direttamente presso l’esercente aderente al circuito e procedere all’acquisto pagando con la carta Credispay o dall’ area dedicata nel sito www.credispay.it.

Commercianti, imprese, artigiani e liberi professionisti possono partecipare al circuito attivando gratuitamente il proprio conto Credispay. Gli acquisti effettuati nel circuito saranno pagati con la vendita della propria merce e dei propri servizi. “Ad oggi il circuito può contare sulla partecipazione di circa 450 imprese aderenti ed è in continua e rapida crescita grazie ai numerosi vantaggi per gli aderenti.

La possibilità di trovare nuovi clienti, aprire nuovi mercati, uniti alla possibilità di autofinanziarsi rendono il sistema Credispay® unico e potenzialmente interessante per ogni tipo di impresa ed attività. Per questo motivo abbiamo deciso di avviare questa collaborazione con la Confesercenti di Avezzano che siamo certi, porterà indubbi vantaggi alle attività economiche della provincia di L’Aquila”. così ha concluso Mazza.

La volontà di incrementare fortemente gli scambi di beni e servizi è proprio il perno della convenzione siglata. Con questo accordo, Confesercenti vuole mettere a disposizione delle proprie imprese associate uno strumento innovativo che darà loro la possibilità di lavorare e scambiarsi beni e servizi nonostante la persistente carenza di liquidità. In questo contesto economico è importante per le imprese aprirsi alle novità e trovare nuove vie per lo sviluppo.

Questo accordo consente di fare massa critica e creare sinergie tra settori imprenditoriali differenti ma complementari, mettendo le imprese associate nella condizione di relazionarsi con nuovi clienti e nuovi fornitori. Inoltre, aspetto ma non meno importante, tutte le attività che verranno attivate nell’ambito dell’accordo sono mirate al rafforzamento del tessuto economico e sociale del territorio. Per tutte le informazioni, gli uffici della Confesercenti, ad Avezzano, in Via Monte Velino 133/137, sono a disposizione.