Arriva a Luco dei Marsi Miss Italia, bellezza e sogni protagonisti in passerella tra musica e coreografie

Luco dei Marsi. La bellezza diventa la protagonista assoluta a Luco dei Marsi. Nel centro fucense è tutto pronto per ospitare la tappa per la selezione delle aspiranti Miss Italia per il celebrato concorso nazionale, giunto all’ottantesima edizione.

L’appuntamento è per oggi alle 21.30. A far da cornice all’evento, condotto dallo storico presentatore di Miss Italia, Luca Di Nicola, e organizzato dall’amministrazione nell’ambito del cartellone estivo “Vacanze luchesi”, la splendida piazza Umberto I, oggetto, nei mesi scorsi, di restyling, rinnovamento dei regolamenti per la presenza del mercato e delle giostre e riordino dei parcheggi.

Le ragazze, che porteranno sulla passerella, oltre alla loro bellezza, il brio, l’entusiasmo dell’età e i loro sogni, sono selezionate dall’agenzia Pai di Mimmo Del Moro, esclusivista del concorso in Abruzzo e nelle Marche. Promotore dell’evento, il giornalista Gabriele Zarroli, delegato Pai da oltre 25 anni. Musica, coreografie e bellezza costituiranno gli ingredienti della serata deluxe, che sarà immortalata negli scatti del fotografo Antonio Oddi e in cui non mancheranno sorprese. Tutti sono invitati a partecipare.