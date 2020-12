Arrestato per danneggiamenti e tentato furto d’auto, scattano altre due denunce per un 34enne già in carcere

Avezzano. È stato arrestato grazie alla chiamata di una cittadina che, mentre era in casa alla finestra lo ha visto spaccare auto con una pietra, in piena notte.

La donna ha allertato le forze dell’ordine e ha così permesso l’arresto in flagranza di reato. I reati contestati, per cui è finito nella casa circondariale di Vasto, dove si trova ancora detenuto, sono tentato furto aggravato, danneggiamento e detenzione di sostanze stupefacenti.

Ora per Mohamed Kasiri, 34enne cittadino iracheno, sono scattate anche altre denunce, sempre per danneggiamenti e per aver rubato all’interno di altre due auto, nella stessa notte. In tutto le auto danneggiate quella notte sono state tre.

L’uomo è stato denunciato dai proprietari di altre due auto, danneggiate sulla stessa via in cui l’uomo è stato fermato dai militari della Radiomobile della compagnia di Avezzano. Sono stati rubati dei soldi e degli effetti personali, in un caso anche le chiavi di un’abitazione, poi ritrovate a terra, sulla via.