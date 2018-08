Avezzano. In manette Bruno Ranati, ex sindaco di Pereto. L’arresto ha avuto luogo a Carsoli, dove l’ex primo cittadino è stato colto in flagranza di reato in seguito ad un’operazione condotta dalla compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano.

L’uomo, eletto sindaco nel 2011, verrà condotto ai domiciliari per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.