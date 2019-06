Come arredare gli esterni: 10 regole per non sbagliare!

L’estate sembra essere finalmente arrivata! Quest’anno la stagione più attesa dagli amanti del caldo si è fatta desiderare. Gli ormai pochi giorni che ci dividono dal relax e dalle passeggiate sotto al sole, ci danno la possibilità di mettere a punto le ultime tendenze in fatto di arredamento per esterni.

Terrazzo o giardino, sfruttarlo appieno: è questo l’obiettivo. Per trascorrere dei pomeriggi in compagnia degli amici o per dedicarsi a svariate attività ricreative, allo studio o al lavoro, i luoghi all’aria aperta, si sa, sono quelli ideali.

Cercare di curarli nel dettaglio, allora, sarà lo scopo di questo articolo. Carlo Alberto Ippoliti di Nuovo Ambiente Arredamenti, esperto del settore, ci aiuterà nell’impresa, consigliandoci 10 regole da dover seguire per un arredamento da esterni ad hoc. Siete pronti? Mettetevi comodi!

1. La prima cosa da fare è individuare la location da arredare e studiare i relativi ingombri per agire nel migliore dei modi. Terrazzo, balcone, giardino, tettoia: se è poco o molto lo spazio a disposizione non importa, è possibile in ogni caso creare un angolo di creatività unico nel suo genere.

2. Se si tratta di arredare un porticato semicoperto, con tettoia o copertura, l’ideale sarebbe l’uso di materiali naturali: legno di teak, bamboo, midollino, vimini e rattan.

3. Se si tratta di arredare uno spazio completamente all’aperto, invece, i materiali tecnici fanno al caso vostro: acciaio zincato, alluminio anodizzato, ecorattan, textilene, policarbonato, polipropilene, vetro temperato, resina, tempotest, pvc.

4. L’accuratezza nella scelta del prodotto giusto varia a seconda dell’ambiente circostante. Quindi armatevi di fantasia: molti materiali possono convivere bene insieme. E soprattutto, prendete bene le misure!

5. Se avete un balcone stretto (ad esempio 7mX1.5m), vi consigliamo un set composto da un tavolinetto, divanetto di massimo 70cm con tre sedie e magari un ombrellone in tempotest o in uno dei materiali tecnici sopra elencati.

6. Se avete un bel terrazzo (ad esempio 5/7mX2.5/4m) di certo non può mancare un dondolo in acciaio, resina o teak a seconda se è coperto o meno. Inoltre, per le vostre cene estive potete abbinare un tavolo (fisso allungabile) almeno di 4/8 posti, accostandovi un salottino (divano, due poltrone e tavolinetto), per stare in completo relax.

7. Se avete una piscina o un grande giardino non può mancare un gazebo (3X2, 3X3, 3X4 o anche più grande) in acciaio, abete nordico, zincato e pvc. O anche, un ombrellone a palo laterale con carrucola o a palo centrale, un set con tavoli e sedie (per almeno 6/12 persone) un bel salotto confortevole, lettini prendi sole/relax e un’amaca, compagna indispensabile per il post pranzo!

8. Sappiate che tutti i materiali presentati nascono per vivere all’aperto ma a seconda della loro destinazione finale vi consigliamo di tenere aperto l’ombrellone solo quando lo si sta usando (qui il vento è molto forte) e di togliere il tetto in pvc nella stagione autunnale e invernale; la struttura è zincata e verniciata a forno! Infine ritirate i cuscini del salotto e del dondolo, anche se sono in tempotest, perché con l’umidità potrebbero usurarsi.

9. Potete inserite, in base allo spazio a disposizione, dei vasi da esterno coordinati, altalene e scivoli ottimi per i vostri bambini e ovviamente un dondolo a 4 posti o un uovo relax.

10. Non dimenticate il barbecue!

Per ulteriori consigli o delucidazioni, lo staff di Nuovo Ambiente Arredamenti saprà come aiutarvi. Il negozio, oltre a disporre di tutti i materiali e arredi sopra elencati, possiede forniture per strutture ricettive, alberghi, B&B, ostelli, bar, ristoranti.

Lettini, tavoli e sedie, gazebi, salotti e dondoli: ogni materiale verrà presentato con il rispettivo coordinato nei diversi tipi di arredo. Emu, Scab, Sprech o Re Garden, qualunque sia la vostra azienda preferita, fate un salto in negozio per scoprire dal vivo qual è il prodotto fatto a posta per il vostro esterno!

Se vuoi sapere qualcosa in più sulla grande promo giardino con sconti fino al 50% clicca qui.