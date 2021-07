“Around Velino”, firmato il protocollo d’intesa: una visione d’insieme per una nuova fruizione della montagna

Massa d’Albe. È stato sottoscritto ieri pomeriggio il protocollo d’intesa “Around Velino”, il progetto che valorizza i rifugi. Presenti al rifugio Casale da Monte, luogo simbolo per essere stata la base logistica delle ricerche degli sfortunati alpinisti, il governatore Marco Marsilio, l’assessore regionale alle Aree Interne Guido Liris, i sindaci di Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, Ovindoli, Rocca di Mezzo e il commissario del Parco Regionale Velino Sirente che hanno immediatamente raccolto e fatta loro la stessa idea.

“Emozionante è stato poter illustrare il nostro progetto davanti ai familiari delle vittime del Velino”, ha detto il sindaco di Magliano de’ Marsi, Pasqualino Di Cristofano, “una visione d’insieme, oltre i confini e le individualità, per incrementare la sicurezza in alta montagna attraverso il miglioramento della rete dei nostri rifugi ed essere maggiormente attrattivi in termini turistici”.

“Around Velino”, ha precisato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, “è un’iniziativa di messa in rete e potenziamento dei rifugi esistenti sulle nostre montagne, importantissimi presidi di sicurezza. Oggi abbiamo firmato il protocollo d’intesa, primo passo per raggiungere questo obiettivo. E lo abbiamo fatto dal Rifugio Casale da Monte di Massa d’Albe, posto diventato simbolo di quelle giornate di gennaio piene di speranza e poi disperazione. Da qui si riparte per una nuova fruizione della montagna, che deve essere bellissima – come è già – e sicura”.