“Around Velino”: al via un piano strategico patrocinato dai sindaci della zona

Magliano de’ Marsi. Si fanno i primi ed importanti passi in avanti per la realizzazione del cosiddetto “Piano strategico del Velino”, un’iniziativa di messa in rete e potenziamento dei rifugi già esistenti sul massiccio montano più importante della zona e che soprattutto punta a realizzare nuovi e importanti presidi di sicurezza in montagna, la cui importanza è oramai evidente a tutti a seguito degli eventi tragici e luttuosi che hanno interessato la zona.

Bisogna valutare “quali siano i possibili interventi che come amministratori possiamo realizzare” affinché “le nostre alture siano più sicure possibili per gli alpinisti, escursionisti e sci alpinisti”, queste le parole che il sindaco di Magliano De’ Marsi Pasqualino Di Cristofano ha rivolto ai suoi “colleghi”: il sindaco di Massa D’Albe Nazzareno Lucci, il sindaco di Ovindoli Simone Angelosante, il sindaco di Rocca di Mezzo Mauro di Ciccio e infine il commissario del Parco regionale Velino Sirente Igino Chiuchiarelli.

Migliore disponibilità di infrastrutture, a fini sia escursionistici che meramente turistici e ricreativi, sentieri, rifugi e via dicendo diventano condizioni “fondamentali” per favorire l’attività in tutta sicurezza, procedendo con lo sviluppo di quella che Di Cristofano chiama “prodotto turistico sostenibile”.

Una “sfida” che deve superare per forza di cose quella “cultura della separatezza” tra territori che è una cifra della nostra zona, l’aggregazione, sempre secondo Di Cristofano, non deve più essere messa in discussione e deve essere ricercata a tutti i costi per il benessere di tutta la popolazione residente. Una sfida che è stata prontamente raccolta dai destinatari e che adesso è pronta per essere portata a termine con l’obiettivo di creare un piano strategico denominato “Around Velino”.

“Un particolare e sentito ringraziamento”, dichiara il sindaco in conclusione del post con cui informa la popolazione dell’intervento compiuto, “va anche all’architetto Marcello Borrone per la sua autentica passione per la montagna ed elevata professionalità. Trovata la condivisione dei territori, allargheremo presto il perimetro della nostra interlocuzione a Regione Abruzzo e Riserva Orientata Monte Velino”.

Questo, per il momento, un prospetto del piano proposto: