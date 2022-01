Aria nuova per gli studenti di San Vincenzo Valle Roveto: installati nuovi sanificatori nelle aule scolastiche

San Vincenzo Valle Roveto. Quando il Covid incombe, l’aria pulita diventa imprescindibile necessità. Così, l’amministrazione comunale di San Vincenzo Valle Roveto ha dotato tutte le aule all’interno delle scuole di 12 sanificatori d’aria, forniti alla Scuola Secondaria di Primo Grado, dell’Istituto Comprensivo di Balsorano, nel plesso “Aldo Moro” di San Vincenzo Valle Roveto, mentre altri 2 apparecchi sono stati installati nella Scuola dell’Infanzia, del plesso di Roccavivi.

“La scuola in presenza e in sicurezza è obiettivo condiviso ma difficile da raggiungere, soprattutto in considerazione della crescita dei contagi. Siamo pronti a mettere in campo altri interventi, per quanto di nostra competenza, per garantire la sicurezza degli studenti, dei docenti e di tutti gli operatori scolastici”, scrive il comunicato del sindaco Carlo Rossi.