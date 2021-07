Aree Interne, Di Cicco, Simonelli e Virgallita: “La Marsica deve essere volano dell’intera Regione”

Avezzano. I marsicani Simone Di Cicco, Nello Simonelli e Giuseppe Virgallita, scelti fra i 400 giovani under 40 più promettenti e brillanti dei comuni delle Aree Interne, nelle giornate del 28 e 30 giugno e del 19 e 21 luglio, hanno partecipato al progetto Officine SNAI Rete Giovani delle Aree Interne.

Il progetto, finalizzato alla costruzione di proposte da sottoporre al CTAI (organismo coordinato dal Dipartimento per le politiche di Coesione della presidenza del Consiglio dei Ministri cui è affidata la governance della Strategia Nazionale per le Aree Interne – SNAI), in sinergia con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha visto i tre “talenti” marsicani impegnati a confrontarsi con un team di esperti di settore su temi quali sviluppo sostenibile, arte cultura e turismo, formazione innovazione ed imprenditoria e partecipazione pubblica e beni comuni. Nel corso dei vari incontri tematici i tre giovani marsicani hanno intavolato dibattiti, seppur con idee e strategia diverse, con gli altri partecipanti delle altre aree interne italiane, cercando di elaborare programmi di rilancio e sviluppo delle AI.

Tutti i tre hanno ribadito a gran voce che la “Marsica e la sua popolazione non possono essere relegati ad un ruolo subalterno e marginale, dove i giovani fuggono per trovare lavoro altrove, ma devono fungere da volano per il rilancio dell’immagine dell’intera regione Abruzzo, nell’ottica di un rilancio socio-economico e culturale”.