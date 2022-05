Arco Olimpico, fase regionale estiva Trofeo Pinocchio: l’Abruzzo si candida per le finali, ecco gli Arcieri Arcobaleno

Avezzano. Una grande gara per i giovani atleti della società Arcieri Arcobaleno di Avezzano, alla fase regionale estiva del Trofeo Pinocchio, torneo riservato ai bambini nati tra il 2009 e il 2013, che si è svolta ieri, 29 maggio.

La competizione si è tenuta a Ripa Teatina, in provincia di Chieti ed è stata organizzata dagli Arcieri Peligni di Sulmona. Dai cinque concorrenti in gara sono arrivati altrettanti podi e tre qualifiche alla fase Nazionale che si terrà i prossimi 2 e 3 Luglio 2022 a Palmi, in provincia di Reggio Calabria.



Nella categoria Arco Olimpico Giovanissimi Maschile 2011-2012-2013, Vincenzo Alfonsi ottiene un bellissimo terzo posto totalizzando 343 punti.

Nella categoria Arco Olimpico Giovanissimi Femminile 2011-2012-2013, Isabella Riposo e Lucia Musichini ottengono rispettivamente il primo e il secondo posto con

429 e 343 punti.

Nella categoria Arco Olimpico Ragazze 2010, Lucrezia Bucciferri e Alessia Ranalli ottengono anche loro primo e secondo posto con 405 e 318 punti.

Si qualificano e accedono alla fase Nazionale con pieno merito Bucciferri Lucrezia, Musichini Lucia e Riposo Isabella e andranno a comporre, insieme ad altri giovani qualificati provenienti dalle compagini regionali, la selezione Abruzzese 2022.

Alfonsi Vincenzo e Ranalli Alessia, invece, hanno affrontato la loro primissima gara, essendo agonisti da poco più di un mese. Il plauso della società va a tutti e 5 per essersi distinti e aver ottenuto ottimi punteggi e piazzamenti.

“Tali risultati, è giusto ribadire, si ottengono solo con sacrificio, dedizione e costanza negli allenamenti ma alla fonte deve esserci, data la giovane età, il puro e sano divertimento nel praticare questo bellissimo sport”, commenta Alessandro Stringini della società Arcieri Arcobaleno di Avezzano, non può mancare il ringraziamento ai tecnici Francesco Cerere e Renato Di Muzio per il lavoro svolto durante i giorni passati e per aver seguito i ragazzi sul campo di gara fornendo loro tutto il supporto necessario. Infine, ma non per meno importanza, un grazie al “gruppo ultras” Arcieri Arcobaleno, composto dai genitori e familiari che non fanno mai mancare il tifo ai loro ragazzi”.

