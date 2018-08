Apre le porte domani la collettiva d’arte “Le Notti di San Bartolomeo”, rassegna multidisciplinare per la promozione del territorio

Avezzano. E’ stato presentato questa mattina nella sala riunioni del Comune di Avezzano “Le notti di San Bartolomeo”, evento di promozione culturale curato dalla professoressa Gianna Danese, giunto alla sesta edizione, che quest’anno verrà ospitato nei locali della ex Scuola Montessori dal 23 al 27 agosto 2018. “Non si tratta solo di una pregevole collettiva d’arte figurativa – ha spiegato il professor Giuseppe Cristofaro – che ha introdotto i lavori dell’affollata conferenza stampa, ma di una vera e propria rassegna multidisciplinare, finalizzata a promuovere il territorio grazie a uno straordinario lavoro di squadra diretto dalla professore Gianna Danese”. Soddisfazione per la manifestazione è stata espressa anche dall’assessore alla Cultura del Comune di Avezzano, ente patrocinante, Pierluigi Di Stefano, anche perché – ha aggiunto l’assessore – “si pone nel dovuto risalto la trascurata figura di San Bartolomeo, co-patrono con la Madonna di Pietraquaria del nostro Comune, una figura che i più giovani purtroppo conoscono poco e che è nostro dovere contribuire a far conoscere meglio”. La professoressa Danese ha poi illustrato nel dettaglio il programma: oltre all’esposizione del collettivo di artisti da lei coordinato e composto da Mario Carattoli, Antonella D’Angelo, Antonio Del Rosso, Dino De Vecchis, Samuele Di Marco, Cesare Lippa, Massimiliano Montaldi, Nazzareno Moroni, Pierluigi Oddi, Rita Parisse e Giuliana Petitti, verranno esposte anche preziose opere, concesse da collezioni private, di artisti che hanno fatto la storia del nostro territorio, quali Di Fabio, Toccotelli, Simone, Tripoli, Ruscitti, Russo, Michetti, Miglietta, Cascella e Rumetez. Non solo pittura, tuttavia. Dopo l’inaugurazione della mostra, prevista per giovedì 23 alle 18 con gli interventi del sindaco della Città Gabriele De Angelis, del parroco della parrocchia San Bartolomeo – Cattedrale di Avezzano, don Claide Berardi, del dott. Pasquale Simone, del prof. Giuseppe Cristofaro e del giornalista Roberto Alfatti Appetiti, nei giorni successivi sono previsti diversi momenti di approfondimento culturale, relazioni, concerti, letture di poesie e reading teatrali.

Venerdì 24 alle 18 l’archeologa Daniela Villa terrà una lezione su “L’arte letta attraverso i reperti del nostro territorio” e alle 21 Nina Taccone leggerà poesie in ricordo del marito Vittoriano Esposito. Sabato 25, alle ore 18, il dott. Antonio Socciarelli terrà una relazione su “Il culto di San Bartolomeo”. Domenica 26 agosto giornata fitta di appuntamenti: alle 18 ci sarà il concerto del soprano Anna Rita Cattivera accompagnata al pianoforte da Dayana Barbonetti. Alle 19 la professoressa Flavia De Sanctis e la professoressa Emanuela Mastroddi si confronteranno sul tema “Promuovere il territorio, il bello dell’Arte”. Alle 21, infine, il reading teatrale “Colori ardenti” (liberamente ispirato alle Lettere di Vincent Van Gogh al fratello Theo, curate dall’associazione Proteo. Voci narranti: Emma Francesconi e Francesco Frezzini; proiezioni di Nicoletta Panei. Lunedì 27 alle 18 ci sarà la chiusura della mostra.

Per informazioni e appuntamenti per le mostre: gianna.danese@hotmail.it oppure 339 6785293.