Apre la variante del Cammino dei briganti di Alba Fucens, giovedì l’inaugurazione

Massa d’Albe. Il Cammino dei briganti si allarga e giovedì apre la variante di “Alba Fucens”. Dopo l’attività di pulizia dei sentieri promossa dall’ideatore del Cammino, Luca Gianotti, in collaborazione con il Comune di Massa d’Albe, giovedì ci sarà il taglio del nastro della nuova variante che permetterà ai camminatori di scoprire Alba Fucens.

La p asseggiata inaugurale è fissata per il 2 giugno da Massa D’Albe ad Alba Fucens. Il programma della giornata prevede il ritrovo e la partenza alle 9.30 dalla piazza del Comune a Massa D’Albe dove ci sarà il taglio del nastro inaugurale.

Alle 11.30 circa, arrivo ad Alba Fucens, giro delle Mura Ciclopiche e successivamente ristoro in piazza della scuola presso il ristorante bar L’Anfiteatro. Per una migliore riuscita dell’evento si pregano i partecipanti di confermare telefonicamente al numero 349.1193426 (Marco). Per i più temerari, ci sarà un gruppo che alle 08:30 partirà dal punto di origine della variante, sotto Rosciolo de’ Marsi, e si ricongiungerà agli altri partecipanti in piazza a Massa d’Albe.