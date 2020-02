Apre la nuova scuola di Rocca di Botte, tetto in legno e ampi spazi per i ragazzi

Rocca di Botte. Taglio del nastro per la nuova scuola di Rocca di Botte. L’edificio scolastico che ospiterà i bambini della primaria sarà inaugurato sabato 15 alle 10.30. Una struttura di 800 metri quadrati, antisismica, completamente coperta con un tetto di legno lamellare che dà un aspetto moderno e luminoso. In paese era attesa da tempo soprattutto perchè sicura e idonea per ospitare i bambini. Per realizzarla l’amministrazione comunale ha cercato per diverso tempo un terreno idoneo, ben raggiungibile da tutti e con ampi spazi intorno.

La scelta, poi, è caduta su un’area che è stata messa a disposizione dalla diocesi dei Marsi in località La Favorita sulla strada provinciale 111 di Rocca di Botte. Il Comune di Rocca di Botte, guidato dal sindaco Fernando Marzolini, ha ottenuto per la nuova costruzione 600 mila euro con il progetto “Scuole d’Abruzzo il futuro in sicurezza” ai quali sono stati aggiunti 132 mila euro dalle casse comunali. Altri fondi, poi, sono stati ottenuti dall’amministrazione comunale per arrivare complessivamente a un milione e 300mila euro necessari per completare il progetto.

La moderna scuola sarà dedicata a Fra Leone Luigi Morelli e Fra Ruggero Michele Morelli e ospiterà i bambini di Rocca di Botte e dell’area residenziale alle porte del paese. E’ stata pensata con ampi e luminosi spazi, 5 aule, sale riservate ai docenti, laboratori, servizi e un ampio ingresso da poter utilizzare anche per incontri extra – scolastici. Alla cerimonia di inaugurazione prenderanno parte oltre agli studenti il primo cittadino, Marzolini, la dirigente scolastica, Florenza Marano, gli amministratori dei Comuni della Piana del Cavaliere e tutta la cittadinanza.