Apre la casa dei sogni, Santilli: Celano ha un fiore all’occhiello nel campo sociale

Celano. Apre a Celano “La casa dei sogni” centro polivalente dedicato al supporto delle persone autistiche ma anche di quelle vittime di violenza, o affette da ludopatia e dipendenze. L’amministrazione Santilli punta ancora una volta sul sociale e lo fa ristrutturando l’ex caserma dei vigili e dedicandola a un centro per l’autismo, il primo nella Marsica.

L’edificio di via Stazione, ristrutturato e adeguato, è stato inaugurato ieri dal sindaco Settimio Santilli, dal vice presidente della Croce Rossa nazionale, Maria Teresa Letta, dal vescovo dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, dall’onorevole Filippo Piccone e dagli amministratori che a lungo hanno lavorato per vedere realizzato questo progetto.

“Oggi Celano ha un fiore all’occhiello nel campo sociale”, ha commentato Santilli, “che deve essere un vanto per tutti, perché non è da tutti avere queste strutture e con queste professionalità altissime nella gestione.

Sono convinto che abbiamo fatto un passo straordinario in avanti in consapevolezza, sensibilità e cultura verso determinate tematiche. È un punto di partenza, non di arrivo per Celano. Bisogna continuare a crescere e ora bisogna crederci più di prima.

Ho visto la felicità e il sorriso negli occhi dei ragazzi e delle loro care famiglie e questo ha un prezzo incommensurabile di soddisfazione per l’amministrazione. Vuol dire che quello in cui abbiamo tutti creduto dal primo giorno era giusto e lungimirante. Grazie a tutti coloro che con la loro presenza hanno reso la giornata di ieri straordinaria, speciale e memorabile”.

All’interno della struttura ci sarà la fondazione onlus Oltre le Parole, l’associazione Alba impegnata nell’assistenza di ragazzi e adulti affetti da autismo e il centro antiviolenza con uno sportello distaccato della Croce Rossa di Avezzano. Si potranno dare così risposte concrete alle diverse fasce d’età grazie al supporto di specialisti che ogni giorno operano per aiutare le persone affette da autismo, ma anche le vittime della violenza e delle dipendenze di ogni genere.