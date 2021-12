Apre in centro ad Avezzano CoverShop, il negozio che personalizza le cover e i gadget per dediche e regali

Avezzano. Apre ad Avezzano CoverShop.it, il nuovo negozio dove è possibile personalizzare le cover del proprio smartphone.

Il negozio, che si trova in via Cataldi 74, in pieno centro di Avezzano, ha aperto giovedì. All’interno del negozio potrete trovare cover per qualsiasi tipo di telefono, iOS e Android, cover per le cuffie, cover per i pc e tanto altro ancora.

Una cover personalizzata con la propria foto o con una dedica per una persona speciale: un’idea carina per regalare a Natale un accessorio indispensabile e utile e con quel tocco di personalità in più.

Il negozio verte principalmente su accessori di telefonia ma anche gadget come tazze e tutto quello che vi occorre per rendere personale il vostro oggetto.

LE FOTO: