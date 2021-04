Apre il Paradiso del Gelato ad Avezzano: gelato gratis a domicilio per l’inaugurazione!

Questo maledetto periodo ha messo in ginocchio tante piccole imprese e tante attività. Le chiusure e le richieste di “ristoro”occupano tutti i giorni i titoli di cronaca. Ecco, allora, che una nuova apertura assume un valore ancora maggiore e diventa non solo un atto di coraggio, ma anche di fiducia e di speranza. Doti di cui deve essere certamente dotato il maestro gelatiere Francesco Dioletta, che ha deciso di puntare forte sulla piazza marsicana e di aprire un nuovo punto vendita dei suoi pluripremiati gelati (la storia l’abbiamo già raccontata qui e l’ultimo riconoscimento che lo conferma al vertice della gelateria abruzzese lo potete leggere qui). La prossima settimana infatti aprirà le porte il “Paradiso del Gelato”, nella centralissima Piazza Risorgimento!

A Francesco e al suo staff vanno tutti gli auguri della nostra redazione. Per condividere con tutti l’emozione dell’inaugurazione senza rischiare di creare assembramenti, il Paradiso del Gelato lancia un’iniziativa unica e mai vista prima: porteranno direttamente a casa il loro fantastico gelato g-r-a-t-u-i-t-a-m-e-n-t-e!

Si avete capito bene!

Ci sarà tempo per ordinare fino a LUNEDÌ 19 alle 21.00, ovviamente fino ad esaurimento scorte. Per ordinare una vaschetta omaggio basta inviare un messaggio su Whatsapp con scritto “PARADISO” al 3924633946, e attendi le istruzioni per comporre la vaschetta con 3 GUSTI a tua scelta e effettuare l’ordine!

Le consegne avverranno tra le ore 14.00 e le ore 21.00 di MARTEDI’ 20 APRILE.

Per ovvi motivi organizzativi saranno accettati ordini solo dalle seguenti zone:

Avezzano Centro

Antrosano

Cappelle

San Pelino

Paterno

Borgo Pineta

Borgo via nuova

Pucetta

San Giuseppe di Caruscino

Le sorprese peró non finiscono: all’interno delle vaschette potrete trovare il BIGLIETTO CON LA FRASE VINCENTE grazie al quale potresti ricevere in regalo 1 delle 10 torte in palio da 1 Kg, da personalizzare e ritirare in negozio quando vorrete.

Per partecipare all’estrazione del biglietto con la frase vincente, seguire le istruzioni sulla pagina social della gelateria, raggiungibile a questo link: facebook.com/gelaterieduomo.