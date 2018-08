Apre il nuovo centro di raccolta comunale a Trasacco, servirà tutti i Comuni della Vallelonga

Trasacco. Apre il nuovo centro di raccolta comunale a Trasacco. Domani mattina, alle 10, in via Martiri di Nassirya verrà inaugurata la struttura creata da Tekneko, società che gestisce il servizio di igiene urbana in paese, in collaborazione con Aciam, che ha curato la realizzazione. Il centro di raccolta, che sarà aperto il lunedì e mercoledì dalle 12 alle 18 e il martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 14, domenica chiuso, e potrà essere utilizzato da tutti gli utenti dei comune di Trasacco, Collelongo, e Villavallelonga.

A tagliare il nastro domani mattina saranno i sindaci di Trasacco, Collelongo, e Villavallelonga, Mario Quaglieri, Rosanna Salucci, e Leonardo Lippa insieme al presidente di Tekneko, Umberto Di Carlo e al direttore tecnico di Aciam, Paolo Recchia. “Questa struttura”, ha commentato il presidente di Carlo, “si rende necessaria alla luce del potenziamento della raccolta differenziata nei comuni della Vallelonga serviti da Tekneko. È un servizio in più che offriamo agli utenti, residenti e non, per contribuire a migliorare la qualità della differenziata nell’interesse di tutti”. Il centro sarà aperto da domani mattina a tutti secondo l’orario indicato.