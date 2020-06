Apre il centro di raccolta comunale a Carsoli, i sindaci: così sconfiggeremo le discariche abusive

Carsoli. Taglio del nastro ieri mattina per il centro di raccolta comunale della struttura di via Tiburtina Valeria che sarà a servizio dei comuni di Carsoli, Oricola, Pereto e Rocca di Botte. L’iter per la realizzazione dell’impianto è iniziato 4 anni fa grazie all’arrivo di un finanziamento di 105mila euro dalla Regione Abruzzo e un cofinanziamento di 45mila euro del Comune di Carsoli.

Il centro di raccolta comunale sarà aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 con esclusivo accesso alle utenze iscritte al ruolo Tari dei 4 Comuni. Al momento del conferimento i cittadini dovranno essere muniti di documenti di Identità e Green Card che Aciam ha già provveduto a consegnare unitamente ai mastelli.

All’inaugurazione hanno preso parte i sindaci di Carsoli Velia Nazzarro, di Oricola Antonio Paraninfi e di Pereto Giacinto Sciò che hanno ringraziato la Regione Abruzzo per i fondi ottenuti e l’Aciam per la sensibilità avuta nel potenziare il sistema di raccolta porta a porta con questo impianto. Presenti anche il consigliere regionale Mario Quaglieri, la presidente di Aciam, Annamaria Taccone, insieme al consigliere Pierluigi Pantalone, che hanno ringraziato le istituzioni per il lavoro sinergico.