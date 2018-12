Apre ad Avezzano un ufficio decentrato del Corecom, De Angelis: servizio importante per le telecomunicazioni

Avezzano. Anche Avezzano avrà il suo ufficio del Corecom. Ad annunciarlo con soddisfazione il sindaco del Comune di Avezzano, Gabriele de Angelis. Da domani avrà luogo l’apertura al pubblico, per il momento tutti i lunedì, nei locali del Comune di Avezzano in via Treves, di un ufficio decentrato del Corecom, in relazione alla convenzione sottoscritta il 15.03.2017, tra il Corecom Abruzzo e il Comune di Avezzano, per l’espletamento dell’attività di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica ed utenti. Il nuovo servizio, sicuramente importante nella gestione delle problematiche inerenti le telecomunicazioni in generale, sarà particolarmente utile per l’intero comprensorio marsicano.