Apre ad Avezzano il Museo dell’intrattenimento elettronico più grande d’Europa (Video)

Apre ad Avezzano il Museo dell’Intrattenimento Elettronico che inaugura l’esposizione più grande d’Europa di videogiochi, flipper, console e computer costruiti fra il 1971 ed il 2000.

Sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 il pubblico potrà visitare gratuitamente i 1.500 metri quadrati dei locali al civico 105 di via Pertini che ospitano centinaia di macchine elettroniche ed elettromeccaniche per l’intrattenimento (sono volutamente escluse slot machine e videopoker, impropriamente ritenuti videogiochi).

Per celebrare l’evento sono state organizzate dall’Associazione Culturale elettroLudica, responsabile del Museo, due giornate dense di incontri, convegni ed eventi musicali ai quali si potrà accedere, previa prenotazione, nel rispetto delle norme sanitarie in vigore.

Il co-fondatore dell’Associazione Culturale elettroLudica, Alessandro Di Berardino, accoglierà i visitatori che potranno anche intrattenersi con centinaia di cabinati, flipper, console e computer d’epoca funzionanti messi a disposizione di tutti a titolo gratuito.

“Nel 1971 veniva collocato nei locali pubblici il primo coin-op della storia, quel Nutting Computer Space che ha segnato la nascita di un’industria, quella dei videogiochi, che oggi vanta il fatturato più alto di tutto il settore dell’intrattenimento” afferma il co-fondatore Erik Pede. “L’apertura del Museo è anche un modo per celebrare il cinquantesimo anniversario di un evento così importante”.

“Ci sono voluti anni e molte ricerche per mettere insieme i pezzi, provenienti da tutto il mondo, che oggi esponiamo con orgoglio” afferma Fabio Rubeo, co-fondatore del Museo e dell’Associazione. “Lo scopo di questa iniziativa è quello di promuovere la diffusione della cultura dell’intrattenimento digitale che la generazione nata alla fine del secolo scorso ha imparato per prima a conoscere”.

Tutti gli associati a elettroLudica hanno lavorato moltissimo, soprattutto negli ultimi mesi, per poter aprire al pubblico il Museo nonostante le difficoltà derivanti dal difficile contesto storico ma, anche con l’aiuto delle istituzioni, primo fra tutti il Comune di Avezzano, il traguardo è finalmente stato raggiunto.

Dopo l’inaugurazione il Museo rimarrà aperto per coloro che vorranno tesserarsi per accedere a tutte le iniziative che sono in programma per il futuro, per visitare l’esposizione e per giocare con le macchine messe a disposizione dall’Associazione.